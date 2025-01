Več kot 100 športnikov vrnilo uničene olimpijske medalje

Natanko en teden po osvojenem bronu v rolkanju je problem kot prvi izpostavil ameriški rolkar Nyjah Huston . "Malce bo treba dvigniti kakovost izdelave olimpijskih medalj. Očitno so mišljenje za hranjenje v škatli," je zapisal v Instagramovi zgodbi in delil sporočilo sledilca, ki se je pošalil na njen račun: "Videti je, kot da si jo osvojil leta 1982, prijatelj."

Za njim so se nad kakovostjo medalj potožili še številni ostali športniki, po poročanjih francoskih medijev pa je organizatorjem olimpijskih iger v Parizu do danes medalje vrnilo že več kot 100 posameznikov. Na omenjen problem so se odzvali pri Mednarodnem olimpijskem komiteju: "Organizacijski odbor olimpijskih iger v Parizu tesno sodeluje z ustanovo Monnaie de Paris, ki je bila zadolžena za izdelavo in nadzor kakovosti medalj. Poškodovane medalje bodo zamenjali z novimi, ki bodo vgravirane na enak način kot originalne."

Težave naj bi nastale zaradi prepovedi uporabe določene komponente v medaljah in pomanjkanja časa za testiranje. Zlate medalje naj bi bile izdelane iz srebra ter namazane z zlato prevleko, bronaste medalje pa so mešanica bakra, cinka in kositra.