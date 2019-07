V mednarodni protidopinški raciji izvedli 234 racij

Preiskovalci so opravili tako imenovano "največjo operacijo take vrste", poimenovano "operacija Viribus", je v ponedeljek sporočil Evropski policijski urad Europol. Aretiranih je bilo 234 osumljencev, poroča Europol, v Evropi so odkrili devet podzemnih laboratorijev zdravil in zasegli 3,8 tone prepovedanih poživil, Med drugim naj bi našli kar 24 ton steroidnega praška. V operacijo je bila vključena tudi Svetovna protidopinška agencija (Wada), preiskavo pa sta vodili italijanska in grška policija. V operaciji Viribus je sodelovalo 23 članic Europola, med njimi tudi Slovenija.

Med operacijo so zaznali naslednje trende: trgovci na debelo uvažajo velike količine steroidov za prodajo na črnem trgu, nepoklicni športniki, motoristi in bodibilderji kupujejo manjše pakete steroidov, večinoma iz Azije ali vzhodne Evrope, ki jih prenašajo v telovadnice. Povečala se je uporaba socialnih omrežij za oglaševanje, promocijo in prodajo anabolnih izdelkov, majhne organizirane kriminalne skupine vlagajo v nelegalne laboratorije in prodajajo nedovoljene substance, še vedno narašča število nepooblaščenih in ilegalnih spletnih lekarn, tudi na temnem spletu, v zadnjem času pa se vse več transakcij opravi s predplačniškimi kreditnimi karticami in kriptovalutami, so zapisali pri Europolu.

V zadnjih 20 letih se je svetovna prodaja anabolnih substanc močno povečala. Vsak, ki si želi priti do prepovedanih substanc, lahko pride do njih z enostavnim nakupom na spletu. So pa te substance lahko zelo škodljive za človekovo zdravje, saj med drugim povečujejo možnost srčnega infarkta, raka ter škodujejo ledvicam in jetrom. Varne pa niso niti živali, še posebno dirkalni konji, katerim lastniki prav tako dajejo prepovedane substance za boljši nastop.