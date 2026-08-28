Več kot 240 dirkalnikov, Bubnič po šesto zmago sezone

GHD Ilirska Bistrica ni le domača dirka, temveč ena ključnih postaj evropskega gorskega prvenstva. V konkurenci evropskega prvenstva za moderna vozila je prijavljenih 61 tekmovalcev, še 31 pa jih bo nastopilo v evropskem prvenstvu za starodobnike. Ob tem dirka šteje še za slovensko, avstrijsko in hrvaško državno prvenstvo. V slovensko prvenstvo je prijavljenih 52 tekmovalcev, v avstrijsko in hrvaško pa po 70.

V soboto bodo na sporedu treningi, v nedeljo pa dve tekmovalni vožnji

Po tem, ko je lani na tej dirki nastopilo 228 tekmovalcev, bo ta številka letos še dodatno presežena. Na petkilometrski progi bo zbran velik del evropske in regionalne gorsko-hitrostne scene: od prototipov in formul do atraktivnih turnih avtomobilov, starodobnikov, domačih specialk in dirkalnikov, ki jih gledalci na slovenskih cestah ne vidijo pogosto. Skupaj 242 tekmovalcev.

'Dirka, ki ga je zastrupila z avtomobilskim športom'

In kaj o sami dirki pravi Rado Raspet, predsednik Zveze za avtošport AŠ SLO in predsednik organizacijskega odbora? "Še vedno se dobro spomnim te dirke in takrat sem se povsem zastrupil z avtomobilskim športom." Leta 2000 je namreč prav tam prvič nastopil tudi sam, takrat še s skromno zastavo yugom. Pozneje je v Ilirski Bistrici nastopal tudi z bistveno bolj atraktivnimi avtomobili, med drugim z audijem R8 GT3 in mitsubishijem lancerjem. Z obema je bil v letih 2013 in 2019 drugi v razvrstitvi državnega prvenstva – obakrat za Milanom Bubničem.

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Prav Bubnič pa bo tudi letos eno glavnih imen dirke. Z lancio delto v Ilirsko Bistrico prihaja kot prvi favorit slovenskega državnega prvenstva, saj je zaenkrat dobil še vseh pet dirk sezone. V skupnem seštevku ima 30 točk prednosti pred Matevžem Čudnom, ki bo nastopil s porschejem GT3 cup, in 45 točk pred Anžetom Dovjakom, ki nastopa s hyundaijem i30 TCR. Tudi razmerja v ospredju so letos izjemno konstantna: Čuden je bil na vseh dosedanjih dirkah drugi, Dovjak pa tretji. Za Bubniča bo dirka še posebej pomembna tudi zato, ker jo je lani po tehnični okvari končal kot četrti. Letos bo tako še bolj motiviran, da pred domačimi navijači lovi šesto zmago sezone. Obenem ga čaka tudi zanimiv boj za naziv najhitrejšega Slovenca na dirki. Konkurenco mu s prototipom wolf GB08 thunder predstavlja Vladimir Stankovič, ki sicer ne prejema točk za skupni seštevek državnega prvenstva.

Najprej treningi, dan kasneje dirka

Dirko v Ilirski Bistrici so prvič izvedli leta 1995, ko je z BMW M3 zmagal Stojan Pirjevec, leta 2007 pa je prvič štela za evropsko prvenstvo. Takrat sta bili prvi imeni dirke Francoz Lionel Regal in Španec Ander Vilarino s formulama 3000. Od takrat je Ilirska Bistrica že 19 let del evropskega gorskega prvenstva, dvakrat pa so jo izbrali tudi za najbolje organizirano dirko v celotnem prvenstvu.