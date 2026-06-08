Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi

Šport se danes razvija v eno najhitreje rastočih globalnih industrij, katere vpliv sega daleč onkraj igrišč in stadionov. Postaja kompleksen ekosistem, v katerem se prepletajo tehnologija, mediji, kapital in skupnosti ter ustvarjajo nove oblike gospodarske in družbene vrednosti.

Digitalna orodja spreminjajo način treniranja, tekmovanja in spremljanja športa, hkrati pa na novo oblikujejo odnose med športniki, klubi, organizacijami, partnerji in navijači. V ospredje stopajo vprašanja upravljanja, ekonomike medijskih pravic, razvoja sponzorstev ter dolgoročne vzdržnosti športnih organizacij.

Dogodek bo združil predstavnike športnih organizacij, gospodarstva, medijev in strokovnjake za športni menedžment, ki bodo razpravljali o ključnih izzivih in priložnostih razvoja športa v prihodnjih letih.

Konferenca bo ponudila prostor za izmenjavo znanja, mreženje ter predstavitev dobrih praks iz Slovenije in tujine ter odprla dialog o tem, kako lahko šport kot gospodarska in družbena dejavnost ustvarja večjo vrednost za organizacije, partnerje in širšo družbo.