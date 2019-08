Belgija žaluje: k zadnjemu počitku položili Bjorga Lambrechta

Bjorg Lambrecht je življenje izgubil 5. avgusta, ko je na tretji etapi dirke po Poljski trčil v betonsko cev. Kljub temu, da so ga hitro prepeljali v bolnišnico, mu ni bilo več pomoči, po zadnjih informacijah pa so smrti botrovale raztrganine na jetrih oziroma notranje krvavitve, nato pa naj bi sledil zastoj srca.

22-letnega kolesarja ekipe Lotto-Soudal, ki so mu napovedovali uspešno kariero in boj za največje lovorike, so v torek k večnemu počitku položili v domačem Knesselareju, ki leži slabih 30 km jugovzhodno od Bruggeja. Pogreba so se udeležili člani ekipe Lotto-Soudal in nekateri nekdanji Belgijčevi moštveni kolegi, ki so v solzah pospremili pogrebno slovesnost v cerkvi svetega Willibrorda.