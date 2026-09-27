Večer zabrisanih luči, ko je štela vsaka desetinka sekunde

Če mesta ob progi nisi zasedel že kakšno uro prej, si naredil napako. Prav tako, če si se med samo dirko odločil za skok do šanka ali si moral na stranišče ter tako zapustil svojo strateško pozicijo v prvi vrsti. Da si se prebil skozi množico, ki je polnila prvo, drugo, tretjo ali celo četrto vrsto ob progi, si moral imeti kar nekaj pogajalskih veščin. A to je klasična Gorica, kot bi rekli domačini. Kraj, ki že 14 let diha z domačo dirko, čeprav ni od nekdaj potekala tudi skozi mestno središče.

Superspecial v Novi Gorici FOTO: Leon Ferfolja

Navajeni na horde avtomobilističnih navdušencev so zato bolj prebrisani domačini že dopoldan ali celo dneve pred tem ocenili, kje se bodo namestili ter kako zgodaj priti. Četudi so se ob progi postavili že kakšno uro ali dve prej. Bilo je vredno, so nam povedali, tudi čakanje na dirkače pa sicer ni bilo mukotrpno, saj so že pred tem lahko uživali v šovu spremljevalnega programa MAHLE 14. Rallyja Nova Gorica. Tam so se zbrali tudi tisti, ki se za avtomotošport ne zanimajo. Marsikdo bi težko pojasnil, kdo je trenutno vodilni v MotoGP ali formuli 1. Kdo je vodilni v državnem reli prvenstvu, so sicer, če niso razbrali s same startne liste, kmalu ugotovili.

Boj za vrh

Boj za sam vrh se odvija predvsem med trojico posadk, ki so na reliju nastopile tudi s tistimi najnižjimi številkami. Prva številka je pripadla lanskemu državnemu prvaku Roku Turku, ki se s sovoznico Blanko Kacin tudi letos bori za ohranitev te titule. A da bo sezona dolga in nič kaj preprosta, mu je že v začetku leta napovedal Mark Škulj. S spretno vožnjo je mladi dirkač, ki prihaja iz domačega kluba AMD Gorica, povedel v točkovanju za državno prvenstvo in je tako s sovoznikom Urošem Ocvirkom v Novo Gorico prišel kot vodilni. Da sta dirkača izjemna v svoji obrti, so dokazali že njuni pretekli nastopi, že prvi dan v Novi Gorici pa je napovedal, da bo o zmagovalcu odločala vsaka sekunda, vsak dodaten pritisk na plin, vsak natančen obrat volana.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Boj Roka Turka in Marka Škulja na superspecialu Ervin Kordič Rojc

Rok Turk na superspecialu 24ur.com

Boj Roka Turka in Marka Škulja na superspecialu Ervin Kordič Rojc

Superspecial v Novi Gorici 24ur.com

Superspecial v Novi Gorici 24ur.com

Marko Grossi na superspecialu Ervin Kordič Rojc











A tudi Marko Grossi in Tara Berlot, ki sta v boju za državno prvenstvo trenutno tretja, lahko presenetita. "Že na dirko sem šel z mislijo, da bom čakal na napako enega ali drugega – Marka ali Roka. Odlično se vozita, tu ne morem nič reči. Sem pa mislil, da bom krepko bolj zaostajal," je še pred večernim superspecialom priznal Grossi ter dodal, da je s svojimi časi zadovoljen. Podobno je razmišljal tudi tisti, ki nastopa pod startno številko 5. Zmagovalec novogoriškega relija pred tremi leti Martin Laszlo je prav tako izpostavil neverjetno vožnjo Škulja in Turka. "Razlike niso tako velike, ampak boj bo težek. Bomo videli, kaj bo prinesla nedelja," nam je povedal.

Ko je padel mrak

Če so posadke z višjimi številkami na progo zapeljale med prvimi, ko je bilo še svetlo, cesta pa čista, pa so najmočnejši dirkači nastopili, ko je nad mesto že legala tema. Ob progi so se prižgale luči, bliskavice so odmevale med občinstvom. In to je bilo najverjetneje tudi edino, kar so dirkači, pozorni na ovire in zavoje na progi, s kotičkom očesa še uspeli opaziti. Množica se je zabrisala, fokus je bil le na cesti pred njimi in čim hitrejši vožnji.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Superspecial v Novi Gorici 24ur.com

Superspecial na relijuv Novi Gorici Ervin Kordič Rojc

Superspecial v Novi Gorici 24ur.com

Superspecial 14. Rally Nova Gorica Ervin Kordič Rojc

Superspecial 14. Rally Nova Gorica Ervin Kordič Rojc

Lada Arnieja Pappa na shakedownu Ervin Kordič Rojc

Superspecial na relijuv Novi Gorici Ervin Kordič Rojc

Superspecial 14. Rally Nova Gorica Bruno Sotenšek















Škulj, ki je po prvih šestih preizkušnjah za sekundo zaostal za Turkom, je bil odločen, da na superspecialu nadoknadi zaostanek. Na mestno progo se je pognal z vso močjo in 2,25 kilometra dolgo progo prevozil le v minuti in 56 sekundah. Turk je bil rahlo počasnejši, a še vedno dovolj hiter, da se je s tremi desetinkami prednosti obdržal na samem vrhu. Kdo bo osvojil zmago na dirki, ki prinaša točkovni koeficient 1,5, je tako še povsem odprto. Razmah med prvimi petimi posadkami je sicer dobrih 30 sekund, kolikor ima zaostanka Laszlo. A nedelja prinaša še šest hitrostnih preizkušenj, na katerih se lahko razmerje še precej spremeni.

'Drseča lada'

Obiskovalcev sicer ni navduševala le vodilna peterica, v generalnem seštevku se je po prvem dnevu na tretje mesto zavihtel nemški princ Albert von Thurn und Taxis, temveč tudi domače posadke in "zelena lada". Madžarski dirkač Arnie Papp je s svojo drsečo vožnjo skozi ovinke že lani pripravil spektakel za gledalce. Prvi dan 14. izvedbe novogoriškega relija je sicer zaključil na 18. mestu, a tudi sam priznava, da se z vozilom, s katerim nastopa, ne more zares potegovati za najvišja mesta. "Predvsem uživam v dirkanju in poskrbim, da tudi publiki pričaram šov," nam je povedal.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Superspecial 14. Rally Nova Gorica Bruno Sotenšek

Superspecial 14. Rally Nova Gorica Bruno Sotenšek

Lada Arnieja Pappa na shakedownu Ervin Kordič Rojc



