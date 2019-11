Roglič slovenski kolesar leta: Rumena majica ali zlata kolajna? Vzel bi obe ...

"Obe bi vzel," je Primož Rogličodgovoril povsem na koncu novinarske konference na Ljubljanskem gradu ob vprašanju, če bi raje osvojil rumeno majico na slovitem francoskem Touru ali zlato kolajno z olimpijskih iger v Tokiu, kjer bo leta 2020 eden najbolj vročih adutov slovenske reprezentance. Nagrado za najboljšo kolesarko je prejela Tanja Žakelj.

Roglič je nagrado prejel četrtič po vrsti in v karieri, Žakljeva jo je dobila sedmič in za eno prehitela Blažo Pintarič, prej Klemenčič. Zasavec je pričakovano postal kolesar leta, kar mu je uspelo po zaslugi 13 zmag v sezoni, med njimi je najbolj pomembna zgodovinska prva slovenska na tritedenskih dirkah, ko je slavil na dirki po Španiji. Nič manj ni vredno tretje mesto na dirki po Italiji, kar so bile prav tako zgodovinske prve zmagovalne stopničke za Slovenijo, Rogliča in njegovo ekipo Jumbo-Visma. Sezono je končal na prvem mestu Mednarodne kolesarske zveze.

Na prvem mestu pred vsemi uspehi rojstvo sina

"Verjetno bi izpostavil več dogodkov. Predvsem bi izpostavil rojstvo sina. Upam, da bom v novi sezoni dosegel še kakšno zmago več. Rojstvo sina in vsi dobri rezultati z vseh dirk, tega se najbolj spominjam," se je na sanjsko leto 2019 ozrl Roglič. Šampion iz Strahovelj pri Kisovcu je kolesar leta postal četrtič in si zdaj prvo mesto deli s Tadejem Valjavcemin Janezom Brajkovičem.

Žakljeva je prepričala z dvema osmima mestoma, enim na svetovnem pokalu v Val di Soleju, drugim pa na svetovnem prvenstvu v Kanadi, ko si je zagotovila mesto za olimpijske igre v Tokiu 2020. S sedmo nagrado za kolesarko leta je za eno prehitela Pintaričevo. Od leta 2002, odkar Kolesarska zveza Slovenije podeljuje nagrado kolesarka leta, so vselej zmagale gorske kolesarke. Zveza je za priznanji za posebne dosežke v cestnem kolesarstvu imenovala Tadeja Pogačarjain Jana Polanca. Simon Špilakin Jure Golčersta dobila priznanji za uspešno kariero. Špilak je tekmovalno pot sklenil letos, Golčer konec sezone 2018. Pogačar in Špilak se današnjega Večera zvezd nista udeležila zaradi drugih obveznosti. Najboljša cestna ekipa pri moških je postala Adria Mobil, pri ženskah BTC City Ljubljana.

Priznanji za posebne dosežke v gorskem kolesarstvu sta prejeli Blaža Pintarič in Monika Hrastnik, ki je bila kolesarka leta zadnja tri leta. Za najboljšega mladega gorskega kolesarja so razglasili Žaka Gomilščka, za najboljšo ekipo leta v gorskem kolesarstvu Sinter Brakes. Za mlado obetavno osebnost leta so imenovali Jako Remca, velikega talenta BMX. Najboljša amaterska kolesarja sta postala Laura Šimencin Andrej Žavbi. Jubilejne nagrade za 30, 50 oziroma 70 let delovanja so dobili klubi Tropovci, Bled in Rog. Kolesarska zveza je podelila še tri priznanja. Za doprinos h gorskemu kolesarstvu jo je dobil Andrej Dekleva, za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu pa Jože Kenkin Radivoj Pečar.