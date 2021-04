Večina Japoncev je za odpoved ali preložitev OI

Japonska tiskovna agencija Kyodo je danes objavila poročilo, v katerem je pojasnjeno, da si 39,2 odstotka anketirancev med tistimi, ki so glasovali za odpoved ali novo preložitev Tokia 2020, želi igre v celoti odpovedati. Le 32,8 odstotka med njimi pa bi igre še enkrat preložilo.

Organizatorji so morali skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) konec marca lani poletne olimpijske igre Tokio 2020 zaradi pandemije covida-19 preložiti za leto dni; uvodna slovesnost OI je tako na sporedu 23. julija. Le približno četrtina (24 odstotkov) vseh, ki so sodelovali v anketi agencije Kyodo, podpira organizacijo iger to poletje.

V poročilu tudi piše, da je 92,6 odstotka Japoncev zaskrbljenih nad ponovnim vzponom okužb z novim koronavirusom. Približno 60 odstotkov jih ni zadovoljnih z napredovanjem in razporeditvijo cepljenja proti covidu-19. Za zdaj je bilo polno cepljenih le 0,4 odstotka Japoncev.

Prejšnji teden so na območju prefekture in mesta Osaka na Japonskem odpovedali sodelovanje pri projektu poti olimpijske bakle do Tokia. Razlog za to sta povečano število okužb in strah, da bi se te ob takšnih dogodkih še bolj razširile.

Zaradi omejitev, povezanih z obvladovanjem pandemije covida-19, na Japonskem sicer veljajo strogi ukrepi tudi pri poti olimpijske plamenice na prizorišče iger v Tokiu, ki se je začela 25. marca v Fukušimi.