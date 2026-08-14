'Vedel sem, da lahko ubranim naslov evropskega prvaka'

"Leta 2022 sem postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini. Na ta dosežek v Eugenu v ZDA sem zelo ponosen in mi še vedno največ pomeni. Imam še dve zlati medalji z EP, ena pa mi še manjka," je na to, da na olimpijskih igrah še ni stopil na zmagovalni oder, spomnil Čeh.

"Ponosen sem, da sem ubranil naslov. Veliko sem pričakoval od sebe. Bil sem v dobri formi in tudi zelo samozavesten. Delali smo trdo, da sem tu, kjer sem danes. Na veliki tekmi se 'zakrčiš', greš malo preveč na moč, pritisk naredi svoje. A sem metal zelo dobro in sem zato na vrhu," je po peti medalji na velikih tekmah, tretji zlati, dejal Kristjan Čeh .

Na treningih in tekmah je glavno vlogo že prevzela njegova žena Anna Maria, estonska metalka kladiva. Estonec Mart Olman, ki je njegov trener od marca 2024, je dejal, da je uradno sicer še vedno trener. Ker prihodnje leto ne bo več, je njegovo vlogo praktično že prevzela Čehova žena.

"Anna Maria je moja trenerka to sezono. To željo sem imel že tri leta. Lani po SP v Tokiu mi je Olman dejal, da me lahko trenira le še eno leto, potem pa ne več. Vzamem mu preveč časa, zato trpi njegov posel. Prihodnje leto bo SP, potem leta 2028 OI v Los Angelesu in res si ne želim presenečenj na mestu trenerja. Moja žena bo trenerka do konca kariere, ker ji tudi najbolj zaupam," je pojasnil Čeh.

Daljavo tekme na 27. prvenstvu stare celine v Veliki Britaniji je dosegel v tretji seriji, ko je za 10 cm zaostal za svojim slovenskim rekordom 72,61 m, ki ga je dosegel 9. aprila v Ramoni v ZDA.