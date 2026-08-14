Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Vedel sem, da lahko ubranim naslov evropskega prvaka'

Birmingham, 14. 08. 2026 07.45 pred 4 urami 2 min branja 20

Avtor:
A.V. STA
Kristjan Čeh

Izvrstni slovenski metalec diska Kristjan Čeh je prepričljivo, da ne bi mogel bolj, na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka. Neverjetni Ptujčan je bil vseskozi prepričan, da mu lahko uspe veliki met. "Ko uspeš dobre mete s treningov prenesti na tekmo, rezultat ne more izostati," je nekaj trenutkov po ubranitvi naslova evropskega prvaka med drugim dejal zlati Kristjan Čeh.

"Ponosen sem, da sem ubranil naslov. Veliko sem pričakoval od sebe. Bil sem v dobri formi in tudi zelo samozavesten. Delali smo trdo, da sem tu, kjer sem danes. Na veliki tekmi se 'zakrčiš', greš malo preveč na moč, pritisk naredi svoje. A sem metal zelo dobro in sem zato na vrhu," je po peti medalji na velikih tekmah, tretji zlati, dejal Kristjan Čeh.

"Leta 2022 sem postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini. Na ta dosežek v Eugenu v ZDA sem zelo ponosen in mi še vedno največ pomeni. Imam še dve zlati medalji z EP, ena pa mi še manjka," je na to, da na olimpijskih igrah še ni stopil na zmagovalni oder, spomnil Čeh.

Kristjan Čeh v družbi srebrnega Litovca Martynasa Alekna in bronastega Nemca Henrika Janssena.
Kristjan Čeh v družbi srebrnega Litovca Martynasa Alekna in bronastega Nemca Henrika Janssena.
FOTO: AP

Na treningih in tekmah je glavno vlogo že prevzela njegova žena Anna Maria, estonska metalka kladiva. Estonec Mart Olman, ki je njegov trener od marca 2024, je dejal, da je uradno sicer še vedno trener. Ker prihodnje leto ne bo več, je njegovo vlogo praktično že prevzela Čehova žena.

"Anna Maria je moja trenerka to sezono. To željo sem imel že tri leta. Lani po SP v Tokiu mi je Olman dejal, da me lahko trenira le še eno leto, potem pa ne več. Vzamem mu preveč časa, zato trpi njegov posel. Prihodnje leto bo SP, potem leta 2028 OI v Los Angelesu in res si ne želim presenečenj na mestu trenerja. Moja žena bo trenerka do konca kariere, ker ji tudi najbolj zaupam," je pojasnil Čeh.

Daljavo tekme na 27. prvenstvu stare celine v Veliki Britaniji je dosegel v tretji seriji, ko je za 10 cm zaostal za svojim slovenskim rekordom 72,61 m, ki ga je dosegel 9. aprila v Ramoni v ZDA.

atletika evropsko prvenstvo met diska kristjan čeh zlata medalja

'Srebru in bronu bi bilo lepo dodati še zlato'

Izjemni Kristjan Čeh postavil rekord in ubranil naslov evropskega prvaka

24ur.com Matej Brajkovič je svetovni prvak v biljardu na vozičkih
24ur.com Dobovec petič med izbranci: 'Čestitke igralcem, tem herojem'
Moskisvet.com S tem se je Luka Modrič zapisal v nogometno zgodovino
24ur.com 'Dirko občudujem od malih nog, zato je zmaga še toliko bolj posebna'
24ur.com Pogačar: Tokrat nisem storil napake, ekipa je opravila perfektno delo
24ur.com 'S to zunanjo linijo lahko naredimo vrhunski rezultat'
24ur.com To pa je priznanje: Cretu izbran za naj trenerja leta
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šumsko voče
14. 08. 2026 11.59
Si ja vedel.ce pa nebi bilo kolajne pa izgovor nisem bil 100%pripravljen.vsi slo sportniki ste isti jamreki
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.30
Kako da je ta novica manj pomembna za nas slovence, kot pa požari na hrvaškem? Ali se boš čez nekaj let spomnil na požare na hrvaškem ali dosežek slovenskega športnika?
Odgovori
-6
3 9
gullit
14. 08. 2026 11.00
Bravo, čestitke našemu vrhunskemu športniku. Deklasiral je konkurenco, kapo dol. Sožalje pa našemu velepoznavalcu Xmmx, ki mu je slovenski uspeh znova uničil dan, tako da ga lahko samo potolažim, da bo kmalu čez 4 leta prišel tudi njegov dan, ko se bo začelo svetovno v fuzbalu.
Odgovori
+7
10 3
Vladimir.Krutov
14. 08. 2026 11.55
👍
Odgovori
+1
1 0
TheJuniKorn
14. 08. 2026 10.50
Care
Odgovori
-10
1 11
televizija2000
14. 08. 2026 10.33
Super. Zdaj ostane še lov na olimpijsko medaljo
Odgovori
-4
6 10
Alfi2
14. 08. 2026 09.19
Se dobro da sem gledal, ker tule ne vidim nobenih rezultatov, nobene lestvice. Koliko je bilo dovolj za zmago? V kateri seriji? Verjetno koga tudi zanima kdo je bil 4.in tako naprej? Kako je to mogoce?
Odgovori
+1
12 11
kryptix
14. 08. 2026 09.47
Ta portal ponuja rezultate samo če imajo prenos. Če ima konkurenca prenos ne boš videl nič razen en hitro napisan članek.
Odgovori
-1
7 8
apodgra
14. 08. 2026 08.54
Lahko smo ponosni na naše vrhunske športnike, ki pa jih ni malo. Med te vsekakor spada tudi Kritstjan Čeh Prepričljiva zmaga in poklon do tal.
Odgovori
+2
12 10
Vladimir.Krutov
14. 08. 2026 11.56
apo....+
Odgovori
+1
1 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
14. 08. 2026 08.50
žalostno, da imamo eu prvaka in novica pride šele na ćetrto mesto na tem portalu. pred njo pa tri novice o istem požaru na Hrvaškem. Sedaj vidim za koga bije srce v tej državi.
Odgovori
+4
13 9
JApajaDAja
14. 08. 2026 10.38
sedež firme je v zg.....
Odgovori
-6
3 9
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.31
bolj se ne bi mogel strinjati
Odgovori
-4
3 7
Castrum
14. 08. 2026 08.23
Vedno isto trdim - Slovenija svetovna športna velesila!!
Odgovori
+5
16 11
PetindvajsetUR
14. 08. 2026 08.22
Bravo, si nas prijetno presenetil!!! 💪
Odgovori
+1
11 10
motorist_mb
14. 08. 2026 08.17
👏👏👏
Odgovori
+2
12 10
Peters3
14. 08. 2026 08.15
Bravo, respect!
Odgovori
+1
11 10
kunccix
14. 08. 2026 08.02
Čestitke💪💪💪💪
Odgovori
+4
14 10
MESE?AR
14. 08. 2026 08.00
Bravo !
Odgovori
+3
13 10
bibaleze
Portal
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na šest znakov raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Potujete v Grčijo ali Srbijo? Tako se zaščitite pred komarji in virusom Zahodnega Nila
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
dominvrt
Portal
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897