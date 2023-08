Vedenejeva Sloveniji že priborila mesto na OI 2024

Potem ko se je Jekaterina Vedenejeva prvi dan tekmovanja tako z obročem kot žogo uvrstila v finalne boje za kolajne, nato pa z obema rekvizitoma zasedla šesto mesto, je danes uspešno nastopila še s kiji (31,600 točke) in trakom (31,000). Pred nastopi zadnjih dveh skupin ima v boju za večerne finalne nastope pri kijih drugi, pri traku pa četrti dosežek. Njen skupni zbir treh najboljših ocen (od štirih), ki štejejo za kvalifikacijski mnogoboj za finale kraljevske discipline in uvrstitev na OI, je 97,550 točke. Ta čas je Rusinja, ki od leta 2018 na velikih tekmovanjih uspešno zastopa Slovenijo, v mnogoboju na visokem drugem mestu in zaostaja le za petkratno svetovno in štirikratno evropsko prvakinjo ter zmagovalko svetovnih iger, Italijanko Sofio Raffaeli (101,800).

To pomeni, da se je ne le gladko uvrstila v sobotni finale mnogoboja, temveč tudi že ima v rokah mesto za Slovenijo v Parizu prihodnje leto. Prvih 14 tekmovalk bo namreč svojim državam že zagotovilo uvrstitev na olimpijski turnir.

Poleg Vedenejeve sta se danes brez večjih napak predstavili tudi obe mladi Slovenki, Brigita Krašovec (28,900) s kiji in Ela Polak (25,950) s trakom. Njuni končni uvrstitvi bosta znani v večernih urah, ko bodo nastope v kvalifikacijah opravile vse ritmičarke.