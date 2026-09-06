Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Vedno znova, ko nastopam, se zavedam, kakšen privilegij je imeti domačo tekmo'

Koper, 06. 09. 2026 09.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Janja Garnbret

Janja Garnbret velja za najboljšo tekmovalno športno plezalko v zgodovini. To je potrdila tudi pred domačimi navijači na tekmi svetovnega pokala v Kopru. Njenih 33 zmag v težavnosti predstavlja absolutni rekord po številu zlatih medalj v tej disciplini v zgodovini tekmovanj svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije.

Kraljica navpičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na Obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo upoštevajoč še zmagi v Kranju. Janja Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja.

Garnbret se je po 75 dneh tekmovalnega premora vrnila na stene in pometla s konkurenco. Z višino 42+ je daleč za sabo pustila tekmice. "Danes sem res uživala, cel dan sem bila tista prava, dobro sem se ogrela, dobro sem se počutila," je dejala Garnbret.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rekorderki po številu zmag se zdi nekaj posebnega nastopati doma: "Vedno, ko pridem nazaj, je bolj posebno in se mi zdi, da sem takoj v tistem tekmovalnem ritmu. Danes pred domačo publiko je bilo fantastično, tudi plezala sem zelo dobro, sicer se mi je primeril en trenutek, ko je tudi meni zastal dih," je še enkrat podoživela finale.

Janja Garnbret na tekmi v Kopru.
Janja Garnbret na tekmi v Kopru.
FOTO: Damjan Žibert

Garnbret je kljubovala soparnim in vročim razmeram v Kopru ter večkrat dvignila množico, ki se je zbrala pod steno v športnem parku Bonifika. "Bilo je tako vlažno, na oprimkih se ta vlaga res izjemno čuti. Vesela sem, da tam nisem padla, pa tudi cel zgornji vijolični del sem se kar borila z oprimki, ampak sem vesela, da sem prišla tako visoko, kot sem."

Preberi še Kraljica plezanja je nazaj – Janja Garnbret pred domačimi navijači

"Dobro sem bila pripravljena, dobro sem trenirala celo poletje in sem zelo vesela, kako sem nastopila danes in kaj sem pokazala. Zmagati pred domačimi navijači je vedno znova nekaj posebnega. Vedno znova mi je zelo lepo nastopati pred domačim občinstvom, tako pred najmlajšimi in pred tistimi najstarejšimi in res mi je v veliko čast. Vedno znova, ko nastopam, se zavedam, kakšen privilegij je imeti domačo tekmo, tekmo na domačih tleh, šesta domača zmaga, ne more biti ničesar lepšega," je še povedala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Garnbret skrbi za vedno nove mejnike. "Sem vesela, da nisem ostala pri 50. zmagi, zdaj je to moja že 51., kar pomeni, da številka ni več okrogla, kar pomeni, da bo treba zdaj priti do naslednje okrogle," se je pošalila Garnbret.

Janja Garnbret med ogledom stene.
Janja Garnbret med ogledom stene.
FOTO: Damjan Žibert

Šampionka napoveduje, da bo nastopila še na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti konec oktobra v Santiagu de Chile. Sedemindvajsetletna Slovenka je bila najboljša že v petkovih dopoldanskih kvalifikacijah, mesto vodilne je zadržala tudi po polfinalu. V finalu je poskrbela za novo simultanko ter spet navdušila s prepričljivo predstavo. Na domači steni je nepremagana od leta 2023. Pred tem je dvakrat zmagala tudi v Kranju.

športno plezanje košer janja garnbret

V Magny-Coursu je bil prvi dan v znamenju nepremagljivega Bulege, bo tako tudi v nedeljo?

24ur.com Janja Garnbret: Slišati slovensko himno je vselej nekaj posebnega!
24ur.com Janja Garnbret: Letos na tekmah res uživam
24ur.com 'Ta dosežek postavljam nad vse, kar sem doslej postorila'
24ur.com Janja Garnbret svetovna prvakinja v kombinaciji!
24ur.com Izjemna Janja Garnbret: Celo leto sem čakala na ta trenutek
24ur.com Žan Kranjec odločno na SP: Moj cilj je medalja
24ur.com Koper še štiri leta gostitelj tekme svetovnega pokala v športnem plezanju
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
cekin
Portal
Večina slovenskih gospodinjstev plačuje preveč: pri elektriki bi lahko prihranili več kot 80 evrov na leto
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Septembra se odloča, kako bodo hortenzije cvetele prihodnje leto
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929