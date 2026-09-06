'Vedno znova, ko nastopam, se zavedam, kakšen privilegij je imeti domačo tekmo'

icon-chevron-right 1 18 icon-chevron-right Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert

Svetovni pokal plezanja v Kopru Damjan Žibert



































Kraljica navpičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na Obali ter osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo upoštevajoč še zmagi v Kranju. Janja Garnbret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Garnbret se je po 75 dneh tekmovalnega premora vrnila na stene in pometla s konkurenco. Z višino 42+ je daleč za sabo pustila tekmice. "Danes sem res uživala, cel dan sem bila tista prava, dobro sem se ogrela, dobro sem se počutila," je dejala Garnbret.

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Rekorderki po številu zmag se zdi nekaj posebnega nastopati doma: "Vedno, ko pridem nazaj, je bolj posebno in se mi zdi, da sem takoj v tistem tekmovalnem ritmu. Danes pred domačo publiko je bilo fantastično, tudi plezala sem zelo dobro, sicer se mi je primeril en trenutek, ko je tudi meni zastal dih," je še enkrat podoživela finale.

Janja Garnbret na tekmi v Kopru. FOTO: Damjan Žibert

Garnbret je kljubovala soparnim in vročim razmeram v Kopru ter večkrat dvignila množico, ki se je zbrala pod steno v športnem parku Bonifika. "Bilo je tako vlažno, na oprimkih se ta vlaga res izjemno čuti. Vesela sem, da tam nisem padla, pa tudi cel zgornji vijolični del sem se kar borila z oprimki, ampak sem vesela, da sem prišla tako visoko, kot sem."

"Dobro sem bila pripravljena, dobro sem trenirala celo poletje in sem zelo vesela, kako sem nastopila danes in kaj sem pokazala. Zmagati pred domačimi navijači je vedno znova nekaj posebnega. Vedno znova mi je zelo lepo nastopati pred domačim občinstvom, tako pred najmlajšimi in pred tistimi najstarejšimi in res mi je v veliko čast. Vedno znova, ko nastopam, se zavedam, kakšen privilegij je imeti domačo tekmo, tekmo na domačih tleh, šesta domača zmaga, ne more biti ničesar lepšega," je še povedala.

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Garnbret skrbi za vedno nove mejnike. "Sem vesela, da nisem ostala pri 50. zmagi, zdaj je to moja že 51., kar pomeni, da številka ni več okrogla, kar pomeni, da bo treba zdaj priti do naslednje okrogle," se je pošalila Garnbret.

Janja Garnbret med ogledom stene. FOTO: Damjan Žibert