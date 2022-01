Vedo Hrvati več? Na slovensko klop Tamše ali Zorman

"Šved bo Nemce vodil najmanj do konca sezone," sporočajo Sportske novosti in slovenski rezultat na EP ocenjujejo kot katastrofalen. "To je ista reprezentanca, ki je bila z istim selektorjem na zadnjem prvenstvu četrta v Evropi in ki je Hrvaško tik pred EP gladko premagala. Kaj vse je šlo pri Slovencih narobe, je težko reči, a dejstvo je, da sta manjkala dva važna člena, Dean Bombač in Matej Gaber," pišejo pri SN. "Slovenci še sami ne morejo doumeti, da se jim je to zares zgodilo. Ekspresno so se odzvali in odslovili selektorja Ljubomirja Vranješa. Na njegovo mesto bo sedel Slovenec. Vprašanje je le, ali bo to Uroš Zorman, ki vodi Trimo Trebnje, ali pa bo to Branko Tamše, ki vodi 'naše' Nexe," piše znani zagrebški športni časnik, ki pa težave Slovenije povezuje z dogodki iz že malce bolj oddaljene preteklosti. "Vse se je začelo, ko so Slovenci novembra 2019 odpustili Veselina Vujovića, ki jih je le malo pred tem pripeljal do bronaste medalje na SP, kar je njihov največji uspeh," pišejo Sportske novosti in kar malce pozabljajo, da je bila Slovenija leta 2004 na domačem EP s Tonetom Tisljem kot prvim trenerjem druga v Evropi. "Pri Vujoviću jim ni bilo všeč njegovo – milo rečeno – 'nekonvencionalno' obnašanje. Toda to so vedeli, še preden so ga ustoličili. Prav zaradi te njegove nenavadne retorike se je v Sloveniji spisala lepa rokometna zgodba."