Vegas povedel v polfinalu

Marc-Andre Fleury se je v vratih Vegasa izkazal z 28 obrambami, Shea Theodore je zadel za 1:0 v 10. minuti in prispeval še podajo za drugi gol, ko je bil v 23. minuti uspešen Alec Martinez. V 33. minuti je Cole Caufield ob igri z igralcem več znižal zaostanek Montreala na 1:2, a je že 53 sekund pozneje vodstvo domače ekipe znova povišal Mattias Janmark-Nylen. Končnih 4:1 je v 51. minuti postavil Nick Holden. "Prvi gol je bil zelo pomemben. Zadeli smo v pravem času v prvi tretjini. To nam je omogočilo, da smo lahko zadihali, se zbrali in našli svojo igro. K sreči je bil Fleury naš najboljši igralec, zaradi česar smo se lahko ogreli in potem dobro odigrali drugo in tretjo tretjino, ko mi je bila naša igra zelo všeč," je po koncu povedal trener Vegasa Peter DeBoer.