Velenjčani do prve zmage v evropski ligi, v Rdeči dvorani padel Nexe

Rokometaši iz Šaleške doline so od prve do zadnje minute imeli niti v svojih rokah. Po izenačenem uvodu in izidu 10:10 v 17. minuti so se povsem razleteli po igrišču in goste zasenčili v vseh prvinah igre.

Pri njihovem vodstvu z 12:10 je Tamše zahteval minuto odmora, a ta ni zaustavila silovitega naleta velenjskih rokometašev. Z granitno obrambo in raznovrstno predstavo v napadu so si v 25. minuti - po zadetku Tilna Sokoliča - priigrali šest golov prednosti (17:11), na veliki odmor pa so odšli z lepim naskokom petih golov (19:14).

Gosti so v začetku drugega polčasa zaigrali zelo agresivno, a Velenjčani so vseskozi imeli zadeve pod nadzorom. Z dobro obrambo in razpoloženim Panjtarjem v vratih ter hitrimi in raznovrstnimi napadalnimi akcijami so v 45. minuti povedli za šest golov (27:21).

Pet minut kasneje je Enej Slatinek Jovičić povišal na 29:22, v 53. Ibrahim Haseljić na 31:23 in jasno je bilo, da Velenjčanom le popolni mrk na igrišču lahko prepreči prvo zmago v skupini C. V sklepnih minutah so malenkostno popustili, tekmeci so se jim približali na štiri gole (27:31 in 28:32), a prve zmage na mednarodni sceni niso ogrozili.