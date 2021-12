Velenjčani doživeli četrti poraz v evropski ligi

Velenjska zasedba je na šesti tekmi drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini proti švedskemu Sävehofu doživela četrti poraz in je trenutno na petem mestu v skupini C. Slovenski prvak je pred to tekmo premagal hrvaški Nexe in igral neodločeno s francoskim Paucem, v obračunih proti nemškemu Magdeburgu, španski La Rioji in Nexeju pa je ostal praznih rok.

Trener Velenjčanov Zoran Jovičić v Rdeči dvorani ni mogel računati na tri pomembne člene v svoji verigi, njegovi zdesetkani varovanci pa v odsotnosti Matica Verdineka, Aljaža Panjtarja in Davida Miklavčiča niso bili kos tekmecem, sedemkratnim švedskim prvakom iz predmestja Göteborga.

Velenjčani so bili večji del tekme v zaostanku, do 54. minute, ko je Aleks Kavčič znižal na 29:30, pa so kljubovali Skandinavcem. V prelomnih trenutkih dvoboja so slovenski prvaki naredili nekaj usodnih napak, po zaostanku treh golov (30:33) v 57. minuti pa je bilo bolj ali manj jasno, da bodo v svojem hramu ostali brez točk.

V velenjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Kenan Pajt z devetimi goli, dva manj je dosegel Aleks Kavčič.

Skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini se bo nadaljeval prihodnje leto, velenjska ekipa bo na prvem dvoboju po januarskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 15. februarja gostovala v Magdeburgu.

* Rdeča dvorana, 250 gledalcev, sodnika: Capoccia in Jucker (oba Švica).

* Gorenje Velenje: Verboten, Taletović, Haseljić 2, Tajnik 2, Pajt 9 (6), Velić, Starc, Drobež 3, Sokolič 3, Šiško, Grmšek 2, Slatinek Jovičić 3, Mlivić, Predović, Kavčič 7, Ravnikar.

* Sävehof: S. Möller, Obling, Berlin, F. Möller 1, Aga Eck, Westby 7, Claesson, Spante, Brolin 2, Stenbäcken 1, Salihi 4, Celander, Lennernas, Karlsson 9, Schröder 4 (2), Ellefsen 7 (1).

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 7 (6), Sävehof 4 (3).

* Izključitve: Gorenje Velenje 22, Sävehof, 14 minut.

* Rdeča kartona: Ravnikar (57.), F. Möller (58.).