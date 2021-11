Velenjčani izgubili na Hrvaškem

Ekipa Nexe Našice je v skupini C ostala na prvem mestu, potem ko je zabeležila četrto zmago. Doslej edini poraz ji je zadalo Gorenje, ki pa je bilo danes nemočno in na tekmi ni vodilo. Gorenje je tako ostalo pri treh točkah po zmagi proti Nexeju, neodločenem izidu (Pauc) in treh porazih (Magdeburg, La Rioja, Nexe).

Domači rokometaši so že v prvem polčasu hitro prevzeli pobudo, v četrti minuti je bil izid še izenačen na 2:2, zatem pa so Hrvati prišli do prednosti štirih golov v osmi minuti, ko je za 6:2 zadel Andraž Velkavrh. Prednost Nexeja je nato že v prvem polčasu večkrat narasla na šest golov. Na odmor so gostitelji nesli pet zadetkov zaloge.