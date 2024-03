Velenjčani so Celjane dokončno umaknili iz boja za prvaka

OGLAS

Zoran Jovičić je s svojimi varovanci Celjane dokončno zaustavil v boju za ubranitev naslova. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ekipi, ki sta v tem tednu zaključili nastope v evropskih tekmovanjih, sta se pred reprezentančnim premorom pomerili v razprodani Rdeči dvorani. V pričakovanju večnega derbija, so tribune že petnajst minut pred začetkom pokale po šivih. Celjani so prevzeli pobudo in tekmo v Velenju dobro odprli. V deseti minuti, so varovanci Alema Toskića po zadetku Tadeja Mazeja povedli za tri (3:6). Velenjčani so, po nekaj nezbranih uvodnih minutah, pokazali svoj pravi obraz in v drugem delu prvega polčasa tok igre obrnili v svojo korist. Rezultat je v petnajsti minuti, s svojim 1000. zadetkom za RK Gorenje Velenje, izenačil Matic Verdinek. Črno-rumeni so izkoristili napake gostov in po koncu prvega dela vodili za štiri (17:13).

Energija in vzdušje v dvorani aktualnih državnih podprvakov nista pojenjala tudi v drugem polčasu. Na krilih navijačev, so varovanci Zorana Jovičića, rezultat držali pod kontrolo. Deset minut pred koncem tekme so domačini ostali brez Urbana Pippa, ki je po zadetku za 27:22 utrpel poškodbo gležnja. V končnici tekme je zablestel Emir Taletović, ki je v ključnih trenutkih ubranil strele nasprotnikov. Končni rezultat tekme je postavil Mitja Janc v 58. minuti. Večni derbi se je tako končal pri rezultatu 32:27 v korist velenjskih os. "Vesel sem zmage, ampak, če ne zmagamo vseh do konca te sezone, nam nič ne pomeni. Ostajamo skromni, pred nami so zelo zahtevne tekme, na katerih bomo morali pokazati svoj maksimum. Hvala Velenju za odlično vzdušje v dvorani," je za spletno stran velenjskega kluba dejal Jovičić.

Alem Toskić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pri Velenjčanih so bili s po šestimi zadetki strelsko najbolj razpoloženi Matic Verdinek, Urban Pipp in Enej Slatinek Jovičić, slednji je bil izbran tudi za igralca tekme. Pri gostih sta šestkrat mrežo zatresla Tadej Mazej in Tim Cokan. "Velenje je zasluženo slavilo. Celotno tekmo so imeli stvari v svojih rokah in dobro kontrolo. Imeli smo priložnost, ampak zaradi tehničnih napak nismo uspeli narediti preobrata. Vsako našo napako so kaznovali in kot že rečeno zasluženo zmagali," je dejal strateg celjskih pivovarjev Toskić.