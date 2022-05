Velenjčani ubranili pokalni naslov

Po izključitvi Stefana Damjanovića so Velenjčani povedli z 11:9, nato v končnici prve polovice tekme nekajkrat zapravili priložnost za vodstvo s tremi goli. A to so jim onemogočili tudi trdovratni in hitri gorenjski rokometaši, ki so jim s svojo globoko obrambo povzročili velike težave, kljub temu pa so se papirnati favoriti današnje tekme iz Velenja na veliki odmor podali s prednostjo dveh golov (14:12).

Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski Zorana Jovičića so bili na današnji finalni tekmi od prve do zadnje minute v prednosti, a Škofjeločani so jim po rezultatski plati kljubovali do 18. minute (9:9).

Rokometaši iz Velenja so absolutni zmagovalci domačega pokalnega tekmovanja v sezoni 2021/22. Na letošnjem zaključnem turnirju v Slovenj Gradcu so najprej v sobotnem "finalu pred finalom" na kolena položili največje domače tekmece iz Celja z 32:30, v današnji najbolj prestižni tekmi pa so bili boljši še od rokometašev iz Škofje Loke s 34:31.

Izbranci ljubljanskega trenerja na gorenjski klopi so sijajno odprli drugi polčas. Zelo hitro so nevtralizirali zaostanek dveh golov, v 36. minuti pa po zadetku Urbana Pippa prvič na dvoboju povedli s 17:16. Velenjčane po zaostanku ni zajela panika, hitro so strnili svoje vrste in po delnem izidu 4:0 v 41. minuti povedli z 21:18.

Škofjeloška minuta odmora sprva ni zaustavila njihovega ritma. V 45. minuti so po golu Matica Verdineka povedli s 25:20, nato pa zaigrali bledo in neodgovorno ter Škofjeločanom dopustili, da so v 49. minuti več kot prepolovili zaostanek (24:26). Po Jovičićevi minuti odmora so Velenjčani zadeve le postavili na pravo mesto, v prelomnih trenutkih so pravočasno dosegali gole in tudi pobrali smetano na turnirju v Slovenj Gradcu.

Pri Velenjčanih so bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Tilen Sokolič, Peter Šiško in Branko Predović, ki so dosegli po šest golov. Pri Škofjeločanih je Darko Cingesar dosegel sedem, Grega Jamnik, Urban Pipp in Matevž Jesenko pa šest zadetkov.