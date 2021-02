Velenjčani v velikem slogu med osem najboljših v evropskem pokalu

Trikratni slovenski prvak v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13 je pred Borcem izločil še italijansko Sieno in finski Cocks.

Velenjčani so od prve do zadnje minute imeli vse niti igre v svojih rokah. Tako je bilo že na prvem dvoboju v Velenju, a so v zadnjih osmih minutah zaigrali medlo in zapravili lepo prednost sedmih golov. V dvorani Borik v Banjaluki si tega niso privoščili, vseskozi so igrali zavzeto in zrelo ter izbrance nekdanjega slovenskega selektorjaVeselina Vujovića zasenčili v vseh prvinah igre.

Velenjčani so si že po prvi polovici tekme priigrali šest golov prednosti (17:11), v drugem polčasu pa so zaigrali še bolje in vseskozi bili korak ali dva pred gostitelji ter ga potolkli do kolen. Pri varovancih Zorana Jovičića je bil na današnji tekmi najbolj učinkovitDomen Tajnikz osmimi goli, Matic Verdinek in Aleks Kavčičsta dodala po pet zadetkov.