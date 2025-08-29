Velenjčani vlogo favorita prepustili Švicarjem

"V primerjavi z minulo sezono imamo povsem novo in spremenjeno zasedbo, ki je doživela številne spremembe na vseh igralskih položajih. Švicarski Kriens, ki ima proračun prek treh milijonov evrov in se je pred novo sezono še dodatno okrepil, je zavoljo tega velik favorit. V teh okoliščinah moramo biti potrpežljivi, na tovrstnih tekmah pa ne sme manjkati volje in želje," je pred sobotnim mednarodnim dvobojem v Velenju za STA med drugim dejal trener slovenskih podprvakov Zoran Jovičić.