Velenjčani vlogo favorita prepustili Švicarjem

Velenje, 29. 08. 2025 17.07 | Posodobljeno pred eno minuto

M.J.
Od štirih slovenskih moških rokometnih klubov bodo v sezoni 2025/26 prvi na mednarodno sceno stopili igralci velenjskega Gorenja. V soboto jih v Rdeči dvorani čaka prva tekma uvodnega kvalifikacijskega kroga v Evropski ligi, njihovi tekmeci pa bodo rokometaši iz švicarskega Luzerna.

"V primerjavi z minulo sezono imamo povsem novo in spremenjeno zasedbo, ki je doživela številne spremembe na vseh igralskih položajih. Švicarski Kriens, ki ima proračun prek treh milijonov evrov in se je pred novo sezono še dodatno okrepil, je zavoljo tega velik favorit. V teh okoliščinah moramo biti potrpežljivi, na tovrstnih tekmah pa ne sme manjkati volje in želje," je pred sobotnim mednarodnim dvobojem v Velenju za STA med drugim dejal trener slovenskih podprvakov Zoran Jovičić.

Rokometaši iz Šaleške doline so se v minuli sezoni v skupinskem delu evropske lige dvakrat pomerili s Kriensom. Na obeh tekmah so klonili, v Velenju s 27:33, v Luzernu pa s 25:30.

Zoran Jovičić
Zoran Jovičić FOTO: Damjan Žibert

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini bo nastopil tudi slovenski prvak LL Grosist Slovan. V skupinskem delu ga čaka španski Granollers ter zmagovalca dansko-portugalskega obračunu Skanderborg - Maritimo da Madeira in romunsko-islandskega Minaur Baia Mare - Stjarnan. V Evropskem pokalu bosta slovenske barve zastopala Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje.

