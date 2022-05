Velenjčanom rokometni pokalni finale pred finalom

V finalu tudi Urbanscape Loka

Rokometaši Urbanscapa Loke so so si v prvem polfinalu zagotovili finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Slovenj Gradcu, potem ko so premagali Dobovo s 25:20 (13:10). Prva polfinalna tekma je bila izenačena, na koncu pa so smetano pobrali rokometaši iz Škofje Loke, ki so se prvič uvrstili v veliki finale slovenskega pokala.

Tekmo so bolje pričeli igralci iz Dobove, po njihovem vodstvu s 5:3 pa si vajeti igre prevzeli njihovi tekmeci. Gorenjci so najbolj preudarno predstavo prikazali v končnici dvoboja, po vodstvu z 19:18 so povišali na 22:18, lepe zaloge v golih pa izbranci Gregorja Cvijića niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene. V gorenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Grega Jamnik z desetimi goli, Matic Pipp in Matevž Jesenko sta dodala po štiri zadetke. V posavski zasedbi je Nik Rantah dosegel osem golov, vratar Alen Husejnović pa je zbral 13 obramb.

Izida, polfinale:

Dobova - Urbanscape Loka 20:25 (10:13)

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 32:30 (14:14)