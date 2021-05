Velenjski rokometaši s četrtim državnim naslovom prekinili vladavino Celja

Velenjska ekipa je končala vladavino Celja Pivovarne Laško, ki je neprekinjeno trajala od sezone 2013/14. Z zmagoslavjem v dolenjski prestolnici je potrdila naslov državnega prvaka v sezoni 2020/21, na večni lestvici pa se s četrtim končnim zmagoslavjem utrdila na drugem mestu. Celjska zasedba je doslej 24-krat slavila v najmočnejšem domačem ligaškem tekmovanju, po eno zmago pa imata Koper in Prule 67.

Rokometaši iz Šaleške doline imajo pred zadnjim krogom dve točki več od drugouvrščenih Trebanjcev in bodo tudi v primeru poraza na tekmi zadnjega kroga proti Mariborčanom ostali na prvem mestu zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah. Izbranci Zorana Jovičićaso na dosedanjih 25 tekmah dosegli 22 zmag, eno tekmo so igrali neodločeno in doživeli dva poraza.

V dolenjski prestolnici se je uvodoma odvijal enakovreden boj, po izidu 6:6 pa so na parketu zagospodarili Velenjčani in se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (14:9). V začetku drugega polčasa so novi prvaki še povečali frekvenco svojih obratov in povedli s 17:9, nato pa malce popustili, kar so gostitelji izkoristili in se jim približali le na tri gole (17:20).

Novomeščani, ki so nujno potrebovali zmago za morebitni obstanek v ligi najboljših, so se vse do konca tekme trdovratno borili za vsak košček igrišča in skušali uprizoriti prvovrsten preobrat, a Velenjčani so imeli svoje načrte in jih tudi v celoti izpolnili. V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Matic Verdinek in Enej Slatinek-Jovičić, ki sta dosegla po pet golov, v novomeški pa je prednjačil Vladan Lončar z 12 zadetki. Velenjska zasedba bo v zadnjem krogu gostila Maribor Branik, novomeška pa LL Grosist Slovan. Obe tekmi bosta v soboto, 29. maja.

Zaostala tekma 22. kroga:

Krka – Gorenje Velenje 22:28 (9:14)