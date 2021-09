Velenjski rokometaši dobili evropske nasprotnike

Izbranci Zorana Jovičića so današnji "ples kroglic" na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) pričakali v tretjem bobnu, v njem so bili še finski Cocks, grški AEK Atene in slovaški Tatran Prešov.

Po žrebu je znano, da bodo v skupini A nastopili španska Bidasoa Irun, švicarski Pfadi Winterthur, slovaški Tatran Prešov, nemški Füchse Berlin, poljska Wisla Plock in francoski Toulouse, v skupini B francoski Nantes, ruski Čehovski medvedi, finski Cocks, nemški Lemgo, danski GOG Gudme in portugalska Benfica Lizbona, v skupini D pa madžarska Tatabanya, makedonski Eurofarm Pelister, grški AEK Atene, portugalski Sporting Lizbona, francoski Nimes in švicarski Kadetten Schaffhausen.