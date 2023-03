Velenjski rokometaši odločno proti Vojvodini

V velenjski ekipi je bil v Novem Sadu najbolj učinkovit Tilen Sokolič z devetimi goli. Urban Pipp je prispeval šest, Domen Tajnik in Peter Šiško pa po pet zadetkov. Pri srbski zasedbi je Miloš Grozdanić dosegel sedem, nekdanji veliki up slovenskega rokometa Gregor Ocvirk pa štiri zadetke.

"Vojvodina nas na prvi tekmi ni presenetila. Mislim, da smo jih dobro analizirali in se kljub pomanjkanju časa dobro pripravili. Našo igro smo morali zaradi manjka igralcev samo nekaj ur pred tekmo prilagoditi. Menim, da je bila ravno kratka klop naša največja slabost, kljub temu pa so fantje držali ritem tekme vseh šestdeset minut," je prvo tekmo komentiral trener Velenjčanov Zoran Jovičić .

"Zadnji dve tekmi smo odigrali v visokem ritmu. Fantom nimam česa zameriti, igrajo dobro in dajejo svoj maksimum, kar je tudi moj cilj. Igralci iz Novega Sada so kakovostni, telesno so zelo dominantni, imajo širino in izkušnje. Čaka nas še ena zelo težka tekma in moja želja je, da tudi tokrat damo svoj maksimum in prikažemo našo najboljšo igro. Upamo na polno dvorano, saj nam navijači vedno dajo še dodatno energijo," je pred povratno tekmo dodal primorski strokovnjak na klopi Gorenja.

Velenjska ekipa je pred četrtfinalnima tekma z Vojvodino najprej izločila avstrijski Bregenz, nato pa še srbski Partizan iz Beograda in ciprsko Famagusto.