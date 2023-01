Veličasten sprejem za danske rokometaše v Koebenhavnu

"Zdajšnji rokometni rod piše zgodovino in premika meje. To je ekipa, ki igra najboljši rokomet na svetu in ga bo igrala še dolgo, dolgo časa," je množico pred mestno hišo nagovoril danski selektor Nikolaj Jacobsen .

Njegovi varovanci so na letošnjem turnirju na Poljskem in Švedskem osvojili tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov in si že zagotovili nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Pred tem so bili najboljši tudi na mundialih v Nemčiji in na Danskem 2019 ter v Egiptu 2021.