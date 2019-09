Velik korak proti EP: Slovenke v Minsku ugnale Belorusinje

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarjaso se zavedale pomembnosti današnjega obračuna v beloruski prestolnici. Tekmo so resda nekoliko slabše odprle, po zaostanku z 1:3 pa so uredile svoje vrste in v osmi minuti prvič na dvoboju povedle s 4:3. Od tedaj naprej so imele nadzor nad izbrankami slovenskega strokovnjaka na beloruski klopi Tomaža Čaterja. V 12. minuti je njihova prednost že znašala štiri gole (8:4), resno in odgovorno pa so igrale vse do konca prvega polčasa. V 28. minuti so povedle z 18:11, na veliki odmor pa so se podale z prednostjo petih zadetkov (18:13). Uvod v drugi polčas je bil preslikava prvega. Slovenke so znova malce "zaspale" in tekmicam dovolile, da so se jim v 37. minuti približale na dva gola (20:18). Po Bregarjevi minuta odmora so dvignile svojo igro na višjo raven in v naslednjih petih minutah naredile delni izid 5:1 za vodstvo s 25:19.

V končnici tekme ni bilo pretresov, Slovenke so bile vseskozi v prednosti in dosegle bržkone ključno zmago v kvalifikacijah za EP 2020.

V slovenski reprezentanci je blestelaAna Gros, ki je dosegla kar enajst golov.Tjaša Stankoin Alja Varagićsta prispevali po šest zadetkov.



Izid:

Belorusija - Slovenija 29:31 (13:18)