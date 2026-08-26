Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Velik preobrat bojevitih Slovenk za izredno pomembno zmago

Istanbul, 26. 08. 2026 17.27 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Slovenija - Latvija

Slovenske odbojkarice so na predzadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva s 3:2 premagale Latvijke. Varovanke Alessandra Orefficeja so srečanje začele izredno nezanesljivo in zaostajale za 2:0 (25:23, 25:19), a so v nadaljevanju pokazale pravi obraz in nanizale tri odlične nize, s katerimi so prišle do druge, izredno pomembne zmage.

Slovenija - Latvija
Slovenija - Latvija
FOTO: CEV

Slovenke so po dobrem začetku prvenstva - odločna zmaga 3:0 nad Nemčijo in odvzet niz eni najboljših reprezentanc sveta in branilki naslova Turčiji pred nabito polno istanbulsko dvorano - v torek proti Poljski doživele hladen tuš in niso igrale na tako visoki ravni kot na prvih dveh srečanjih.

Manj kot 24 ur po porazu proti peti reprezentanci sveta so bile varovanke Alessandra Oreficeja znova na igrišču. Prvič po zahtevnem uvodu so bile tekmice nižje rangirane. Latvija je 63. reprezentanca sveta, ki na EP igra po skoraj 30 letih, a se je z Nemčijo in Poljsko dobro kosala ter obema odvzela niz. Slovenke so dobile vse tri medsebojne obračune, zadnjega v letošnji evropski ligi pred domačim občinstvom v Ljubljani (3:0).

Slovenija - Latvija
Slovenija - Latvija
FOTO: CEV

Slovenke so se danes vrnile na zmagovalna pota, a so se morale za zmago pošteno namučiti. V prvih dveh nizih so delale preveč napak, kar so Latvijke prida izkoriščale in povedle z 2:0 v nizih. Slovenke so zatem le dale v višjo prestavo in bile v naslednjih treh nizih precej boljše za popoln preobrat. Pri Sloveniji je bila z 20 točkami najboljša Maša Pucelj. Kapetanka Saša Planinšec je dodala 16 točk, Lorena Lorber Fijok pa 14.

Slovenke bodo imele v četrtek prost dan, nato pa se bodo v petek ob 15. uri za konec predtekmovanja v lovu na čim boljše izhodišče za osmino finala merile še z Madžarsko.

slovenija latvija odbojka evropsko prvenstvo zmaga

Slovan se vrača razvoju mladih: 'Da bomo kader za prvo ekipo črpali z domačimi'

24ur.com Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Poljakinjam
24ur.com Slovenske odbojkarice še enkrat boljše od Grčije
24ur.com Slovenke premagale same sebe, Švedinje do tesne zmage
24ur.com Slovenci še drugič porazili Nemce in si zagotovili četrtfinalno vstopnico!
24ur.com Odbojka: Za konec turnirja Francozi močnejši od Slovencev
24ur.com Odlični Slovenci odpravili Francoze in se prebili v polfinale
24ur.com Košarkarski mladci po poti svojih starejših kolegov?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
26. 08. 2026 17.28
Bravo punce!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?
Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
moskisvet
Portal
Pri 32 letih je pozirala za Playboy, pri 75 pa vse ponovila
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
okusno
Portal
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907