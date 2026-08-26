Velik preobrat bojevitih Slovenk za izredno pomembno zmago

Slovenke so po dobrem začetku prvenstva - odločna zmaga 3:0 nad Nemčijo in odvzet niz eni najboljših reprezentanc sveta in branilki naslova Turčiji pred nabito polno istanbulsko dvorano - v torek proti Poljski doživele hladen tuš in niso igrale na tako visoki ravni kot na prvih dveh srečanjih.

Manj kot 24 ur po porazu proti peti reprezentanci sveta so bile varovanke Alessandra Oreficeja znova na igrišču. Prvič po zahtevnem uvodu so bile tekmice nižje rangirane. Latvija je 63. reprezentanca sveta, ki na EP igra po skoraj 30 letih, a se je z Nemčijo in Poljsko dobro kosala ter obema odvzela niz. Slovenke so dobile vse tri medsebojne obračune, zadnjega v letošnji evropski ligi pred domačim občinstvom v Ljubljani (3:0).