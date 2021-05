Začetek Roland Garrosa: velik skalp Hercogove, poraz Kaje Juvan

Polona Hercog je izjemno začela dvoboj in po le 31 minutah igre prvi niz dobila s 6:1. V drugem je Kiki Bertens pokazala drugačen obraz, Slovenka je naredila več napak in Nizozemka je s 6:3 izenačila razmerje moči. Tretji niz je bolje začela 16. nosilka, ki je povedla z 2:0, a je Hercogova izenačila, nato je bila spet pobuda na strani Nizozemke, ki je imela prednost 4:2. Vendar se je Slovenka vrnila na 4:4, nato tekmici odvzela začetni udarec in na koncu ohranila mirno kri ter uspešno servirala za zmago v nizu s 6:4 in dvoboju.

Hercogova se bo v drugem krogu pomerila z boljšo iz dvoboja med Nemko Lauro Siegemundin domačinko Caroline Garcia.

Branilka naslova premočna za Juvanovo

Poljakinja Iga Swiatek, deveta igralka sveta, je na na teniškem odprtem prvenstvu Francije uspešno začela obrambo naslova. Proti mladi Slovenki Kaji Juvan, 101. igralki z lestvice WTA, je v prvem nizu "zavezala kravato" s 6:0, v drugem se je Juvanova uspešneje upirala, vendar je na koncu prevladala osma nosilka s 7:5. Dvoboj je trajal 1:29 ure.

V ponedeljek je na igrišča Rolanda Garrosa stopila tudi tretja Slovenka v glavnem žrebu. Tamara Zidanšekse ta hip meri s Kanadčanko Bianco Andreescu.