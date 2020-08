Velik udarec za US Open: Nadal ne bo odpotoval v New York

"Dobro se zavedam in sem hvaležen trudu, ki ga vse strani vlagajo za to, da bi se turnirji odigrali. Vse spoštovanje USTA-ju, organizatorjem US Opena in ATP-ju, da se trudijo izpeljati turnir za igralce in oboževalce tenisa po svetu," je še pristavil Majorčan. To je nov velik udarec za organizatorje drugega grand slama letošnje sezone, saj je že pred časom udeležbo odpovedal legendarni Švicar Roger Federer. Tega čaka še precej dolgo okrevanje po operaciji kolena. Pred kratkim je udeležbo v New Yorku odpovedal tudi zloglasni teniški fantič Nick Kyrgios.