Velik uspeh: Marčič je zmagal na 10. etapi v svojem razredu

Skupno vodstvo je prevzel Argentinec Kevin Benavides, ki je bil v etapi četrti, minuto za Branchem. Benavides bo skušal še drugič po letu 2021 zmagati v končnem seštevku Dakarja. Na drugem mestu je doslej vodilni Skyler Howes iz ZDA, ki štiri etape pred koncem zaostaja minuto in 29 sekund. Tretji je Avstralec Toby Price z dvema minutama in 10 sekundami zaostanka.

V etapi je bil drugi Francoz Adrien Van Beveren (+0:21), tretji pa Južnoafričan Michael Docherty (+0:30).

Toni Mulec, debitant na Dakarju, je ostal 26., za Howesom pa zaostaja štiri ure, 29 minut in 19 sekund. Simon Marčič je pridobil še eno mesto in je 54. z zaostankom 11 ur, 49 minut in 16 sekund.