Velika afera na Poljskem: po aretaciji zamenjali predsednika olimpijskega komiteja

Radoslaw Piesiewicz ni več predsednik poljskega olimpijskega komiteja, je poročala francoska tiskovna agencija. Piesiewicza so razrešili po aretaciji zaradi suma korupcije, povezane s trgovcem s kriptovalutami. Do imenovanja predsednika komiteja s polnimi pooblastili bo naloge vršilca dolžnosti predsednika prevzel Marian Kmita.

"Upravni odbor je sprejel končno odločitev, da naloge vršilca dolžnosti predsednika poljskega olimpijskega komiteja zaupa meni," je novinarjem povedal novi začasni vodja Kmita, ki bo komite vodil do izteka mandata zdaj uradno razrešenega predsednika Piesiewicza aprila prihodnje leto. Dodal je še, da se je olimpijski komite zaradi tega znašel v "precej težkem finančnem položaju", in napovedal izvedbo revizije poslovanja.

Piesiewicz, ki naj bi bil tesno povezan s poljsko nacionalistično desnico, je osumljen prejemanja podkupnin od podjetja Zondacrypto, zdaj že propadlega podjetja za kriptovalute, za katerega vlada trdi, da je imelo povezave z nacionalističnimi opozicijskimi skupinami, organiziranim kriminalom in ruskimi obveščevalnimi službami.

Oblasti so aprila sprožile preiskavo, kar je večino poljskih športnih zvez spodbudilo k pozivom k Piesiewiczevemu odstopu. Piesiewicz je bil odgovoren za podpis sponzorske pogodbe med olimpijskim komitejem in podjetjem Zondacrypto. Propad Zondacrypto naj bi po ocenah poljske vlade povzročil okoli 80,5 milijona evrov škode, oškodovanih pa naj bi bilo po ocenah 30.000 ljudi. Minister za notranje zadeve je izjavil, da je bil Zondacrypto "v resnici Ponzijeva shema".

Poljski mediji so poročali, da je nekdanji predsednik poljskega olimpijskega komiteja domnevno prejel predmete, vključno z uro v vrednosti 40.000 evrov in drugimi darili, od Przemyslawa Krala, lastnika ZondaCrypto.

Ta darila naj bi prejel v zameno za njegovo "posredovanje" glede težav, ki jih je imela borza z Uradom za varstvo konkurence in potrošnikov. Piesiewicz sicer vztraja, da je uro plačal sam, Kral pa mu je pri nakupu le pomagal.