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Velika okrepitev za Slovenijo: Čebulj se vrača po dveh letih

Modena , 17. 09. 2026 19.27 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
Klemen Čebulj

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v izločilne boje evropskega prvenstva krenila z veliko spremembo v kadru. Po dveh letih se v izbrano vrsto vrača Klemen Čebulj, ki bo v nadaljevanju prvenstva zamenjal poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.

Tine Urnaut se je poškodoval na tekmi skupinskega dela proti Češki, ki jo je Slovenija dobila s 3:1. Pomembno zmago je tako zasenčila poškodba dolgoletnega kapetana, ki je moral predčasno končati obračun. Slovenski tabor pa je hitro našel izjemno izkušeno zamenjavo. V reprezentančni dres se vrača 34-letni Klemen Čebulj, ki je nazadnje za Slovenijo igral leta 2024. Eden ključnih članov zlate generacije slovenskih odbojkarjev je po olimpijskih igrah v Parizu zaprl reprezentančno poglavje, zdaj pa bo po dveh letih znova priskočil na pomoč izbrani vrsti. Čebulj se bo izbrani vrsti Slovenije pridružil že v petek dopoldan.

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Čebulj ima za seboj bogato reprezentančno in klubsko kariero, trenutno pa je član poljske Asseco Resovie Rzeszów. Na sprejemalskem položaju bo Sloveniji prinesel predvsem ogromno izkušenj z največjih tekem, pa tudi dodatno moč v napadu in na servisu. Njegova vrnitev prihaja v ključnem delu evropskega prvenstva. Slovenijo po skupinskem delu čakajo izločilni boji, kjer prostora za napake ne bo več, Čebulj pa bo po dveh letih odsotnosti takoj stopil na največji oder.

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KOMENTARJI1

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Barbato43
17. 09. 2026 20.04
Ce danes po nekem cudr Ezu dobijo italjane..gredo prvo izlocilno dam..ce razumete zakaj...seveda da ne..
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