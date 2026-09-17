Velika okrepitev za Slovenijo: Čebulj se vrača po dveh letih

Tine Urnaut se je poškodoval na tekmi skupinskega dela proti Češki, ki jo je Slovenija dobila s 3:1. Pomembno zmago je tako zasenčila poškodba dolgoletnega kapetana, ki je moral predčasno končati obračun. Slovenski tabor pa je hitro našel izjemno izkušeno zamenjavo. V reprezentančni dres se vrača 34-letni Klemen Čebulj, ki je nazadnje za Slovenijo igral leta 2024. Eden ključnih članov zlate generacije slovenskih odbojkarjev je po olimpijskih igrah v Parizu zaprl reprezentančno poglavje, zdaj pa bo po dveh letih znova priskočil na pomoč izbrani vrsti. Čebulj se bo izbrani vrsti Slovenije pridružil že v petek dopoldan.