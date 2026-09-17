Velika okrepitev za Slovenijo: Čebulj se vrača po dveh letih

Tine Urnaut se je poškodoval na tekmi skupinskega dela proti Češki, ki jo je Slovenija dobila s 3:1. Pomembno zmago je tako zasenčila poškodba dolgoletnega kapetana, ki je moral predčasno končati obračun. Slovenski tabor pa je hitro našel izjemno izkušeno zamenjavo. V reprezentančni dres se vrača 34-letni Klemen Čebulj, ki je nazadnje za Slovenijo igral leta 2024. Eden ključnih članov zlate generacije slovenskih odbojkarjev je po olimpijskih igrah v Parizu zaprl reprezentančno poglavje, zdaj pa bo po dveh letih znova priskočil na pomoč izbrani vrsti. Čebulj se bo izbrani vrsti Slovenije pridružil že v petek dopoldan.
Čebulj ima za seboj bogato reprezentančno in klubsko kariero, trenutno pa je član poljske Asseco Resovie Rzeszów. Na sprejemalskem položaju bo Sloveniji prinesel predvsem ogromno izkušenj z največjih tekem, pa tudi dodatno moč v napadu in na servisu. Njegova vrnitev prihaja v ključnem delu evropskega prvenstva. Slovenijo po skupinskem delu čakajo izločilni boji, kjer prostora za napake ne bo več, Čebulj pa bo po dveh letih odsotnosti takoj stopil na največji oder.
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