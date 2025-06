Britanski novinar razkril: Schumacher nikoli v življenju ne bo več spregovoril

Po poročanju tujih medijev nekdanji svetovni prvak, po smučarski nesreči v francoskih Alpah 12 let nazaj, živi v svoji rezidenci na Majorki v Španiji. Tam zanj skrbi ekipa zdravnikov, fizioterapevtov in negovalcev, ki mu nudi neprekinjeno nego. Po zadnjih navedbah ima do dirkaške legende dostop največ 20 skrbno izbranih oseb, med njimi žena Corinna, otroka Mick in Gina ter nekaj dolgoletnih prijateljev.

Nekdanji šef ekipe Benetton Flavio Briatore je v intervjuju za Corriere della Sera dodal, da je krog obiskovalcev še ožji, sam pa se je zavestno odločil, da Michaela ne bo obiskal: "Raje ga imam v spominu, ko se je smejal po zmagi."