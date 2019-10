Velikan slovenskega športa Miroslav Cerar praznuje 80. rojstni dan

"Šport mi je veliko dal. Druženje v telovadnici nas je na neki način vzgajalo. Tudi okolica trenerjev, vodnikov oz. funkcionarjev … to so bili ljudje, ki so veliko dali na vzgojo, poštenost, odgovornost in disciplino. To so bili še posledično časi iz predvojnih sokolskih časov. Življenja smo se učili tudi v telovadnici. Vsak dan smo se tam srečevali. To je bil naš drugi dom," je ob jubileju v posebnem pogovoru z našim novinarjem Ervinom Čurličem dejal Miroslav Cerar.

Miroslav oziroma Miro Cerar sodi med velikane slovenskega športa. S tremi olimpijskimi medaljami, od tega dvema zlatima, ter kopico svetovnih in evropskih naslovov na konju z ročaji in tudi drugih gimnastičnih orodjih je spisal izjemno športno zgodbo. Ob tem pa je tudi študiral, postal odvetnik, si ustvaril družino in veliko pripomogel k ustanovitvi Olimpijskega komiteja v novi državi – Sloveniji. Izjemno športno pot je, kako veličastno, zaključil z naslovom svetovnega prvaka doma – v Ljubljani leta 1970. Ob vseh kolajnah so v njegovi zbirki tudi številna visoka priznanja, tudi mednarodna. Iz vseh osvojenih medalj je skromno izpostavil tisto, ki si je fizično ni mogoče nadeti okoli vratu. "Odločil bi se za življenjsko kolajno, ki združuje mojo športno in poklicno pot, pa to, da sem končal študij, si ustvaril družino in ostal nekonfliktna osebnost," je modro izbral Cerar.