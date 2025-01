Velike težave za Hrvate, ki so ostali brez Cindrića in Duvnjaka

Domagoj Duvnjak in Luka Cindrić

Hrvaška je v zagrebški Areni sprva ugnala Bahrajn (36:22), nato pa še Argentino (33:18). A obračun z Argentinci je poskrbel za številne težave hrvaškega selektorja Dagurja Sigurdssona, ki je ostal brez dveh izkušenih igralcev - Domagoja Duvnjaka in Luke Cindrića.

Kapetan Duvnjak se je v drugem polčasu prijel za list na nogi, nato pa odšepal s terena. Ko je ugotovil, da ne more nadaljevati obračuna, je v solzah zapustil dvorano, iz katere so ga odpeljali v bolnišnico na pregled. Preiskave so pokazale, da je 36-letni Hrvat že zaključil z nastopom na mundialu, kar pomeni, da je že odigral zadnjo tekmo v hrvaškem dresu, saj je pred prvenstvom napovedal konec reprezentančne kariere po koncu turnirja.