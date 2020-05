Veliki Ago: Marquez bi zmagoval s katero koli ekipo, v to sem prepričan

Ko se javi veliki Giacomo Agostini, drugi poslušajo. Običajno so njegove besede tehtne in premišljene, redko "ustreli kozla". Zdi se, da ga tudi tokrat ni. V pogovoru z rojaki je razmišljal o prevladi španskega dirkača Marca Marqueza v zadnjih letih. Če se v medijih utegne tu in tam prebrati, da je Špančeva premoč plod (tudi) odličnega Hondinega dirkalnika pa je legendarni Italijan mnenja, da so stvari obratne. "Marquez dela rezultate s Hondo in za Hondo, ne obratno."

icon-expand Jorge Lorenzo in Giacomo Agostini FOTO: MotoGP Giacomo Agostinije dirkal v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, osem naslovov svetovnega prvaka pa je osvojil v razredu 500 kubičnih centimetrov, takratnem elitnem razredu. Giacomo Agostini je v karieri zabeležil 68 zmag v kraljevem razredu, skupno kar 122. V motociklističnem svetu velja za avtoriteto, ko on spregovori, drugi poslušajo. "Nihče nima pravice govoriti, čeprav sem v zadnjem času večkrat slišal, da so zmage Marca Marqueza zgolj in predvsem plod odličnega Hondinega dirkalnika, s katerim upravlja. Meni se takšna izjava zdi smešna. Še več, podcenjujoča," je bil za Corriere Dello Sport(spet) brez dlake na jeziku veliki Ago, ki razmišlja drugače. "Marquez je tisti, ki Hondi daje zmage. Mislim celo, da bi Marquez zmagoval s katerim koli dirkalnikom," je hvalil 27-letnega Španca Agostini in svoje mnenje podkrepil s še bolj močno izjavo. "Ni mu treba zamenjati ekipe, da b(i)o dokazal, da lahko zmaguje tudi z drugimi dirkalniki in za druge ekipe." Marquez s šestimi osvojenimi naslovi svetovnega prvaka v kraljevem razredu Agostiniju diha za ovratnik. Italijan jih ima osem. icon-expand Giacomo Agostini FOTO: AP "Nova štiriletna pogodba, ki jo je pred kratkim podaljšal s Hondo, mu bo dala mirnost in mu omogočila, da se osredotoči na stezo. Mislim, da bo v tem času že zrušil moj dosežek. Privoščim mu." Po koncu pogodbe s Hondo bo Marquez dopolnil 31 let in verjetno bo takrat poiskal nove izzive v karieri. "Za zdaj nič ne kaže, da bi zamenjal klubske barve. Treba bo počakati do leta 2024. Skorajda sem prepričan, da pogodbe s Hondo ne bo predčasno prekinil." Agostini ima Marqueza že zdaj, pa čeprav je pred njim še skoraj cela kariera, za legitimnega naslednika. "Ničesar mu ni treba dokazati. Je na dobri poti, da postane najboljši dirkač vseh časov. Zmagoval bi z vsakim dirkalnikom in v vsaki ekipi. O tem sem prepričan."