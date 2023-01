Veliki finale OP Avstralije: Cicipas prvič, ali Đoković dvaindvajsetič

V Melbournu se bosta v finalu OP Avstralije soočila Stefanos Cicipas in Novak Đoković. Prvi bo lovil svoj prvi veliki naslov, Đoković pa Rafaela Nadala in že svojega 22.

Igralca sta se enkrat že soočila v finalu grand slama in sicer v Roland Garrosu leta 2021. Takrat je Grk Stefanos Cicipas proti Srbu Novaku Đokoviću vodil že 2:0 v nizih. Cicipas je bil na dobri poti, da osvoji svoj prvi veliki naslov, a Đoković je v svojem nepopustljivem stilu vztrajal in nasprotnika iz minute v minuto vse bolj utrujal, dokler ga ni dokončno premagal. Cicipas že leta velja za enega tistih igralcev, ki bi lahko nasledili veliko trojico Đoković - Rafael Nadal - Roger Federer. Prvi grand slam naslov pri takratnih 22 letih starosti, bi Grku vlil ogromno prepotrebne samozavesti, poraz po taki prednosti pa je poskrbel za ravno nasproten učinek. Dve leti bolečin, dvomov in novih porazov pozneje, se je Cicipas pri 24 letih starosti znašel šele v svojem drugem velikem finalu.

icon-expand Stefanos Cicipas in Novak Đoković FOTO: AP

Nasproti mu bo znova stal tisti, ki mu je zadal največjo bolečino. Človek, ki bo zaigral v svojem desetem finalu na OP Avstralije, na vseh devetih dosedanjih je tudi zmagal. V omenjenih finalih so padli že Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray (štirikrat), Rafael Nadal (dvakrat), Dominic Thiem in Danil Medvedjev. Naslednja ovira je torej Grk s katerim se bo Srb srečal trinajstič, do zdaj je Beograjčan zmagal na desetih obračunih (zadnjih devetih zapored), Cicipas pa na dveh. Enega, tistega največjega v prej omenjenem finalu OP Francije se Đoković ne eni od novinarskih konferenc po obračunih v Avstraliji ni spomnil, saj je dejal, da Cicipas še ni zaigral v finalu turnirja za grand slam. Srb se je po opozorilu zbranih novinarjev seveda hitro spomnil njegove zmage, Cicipas pa mu pred velikim finalom ni ostal dolžen. "Tudi jaz se ga ne spomnim," je dejal Grk.