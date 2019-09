Veliki madež za brazilski šport: Junakinja OI v Riu padla na dopinškem testu

Rafaela Silva je na domačih olimpijskih igrah spisala eno najlepših zgodb. Z osvojeno zlato kolajno, prvo brazilsko v Riu, se je ob pomanjkanju drugih uspehov in takratnih slabih igrah njihovih nogometašev izstrelila na sam vrh medijske pozornosti brazilske medijske in športne javnosti. Judoistka je bila prikazana kot uresničitev olimpijskega duha, ko jo je šport rešil bede in pomanjkanja, saj izhaja iz najnižjih slojev brazilske družbe. Rodila se je v zloglasni faveli Cidade de Deus (Božje mesto), le deset kilometrov od olimpijskega parka, kjer je 24 let kasneje spisala brazilsko olimpijsko pravljico. Leta 2013 je postala prva Brazilka z osvojenim naslovom svetovne prvakinje v judu. Silva je oddala pozitiven vzorec 9. avgusta med vseameriškimi igrami, kjer je zmagala v svoji olimpijski kategoriji do 57 kilogramov, v kateri ima tako čislano olimpijsko zlato. Na novinarski konferenci je potrdila, da je bila pozitivna na snov, ki je na črnem seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije (Wada), a je hkrati zatrdila, da si ne pomaga na nedovoljen način, snov pa naj bi po njenih besedah prišla v njeno telo nehote oziroma nevede. "Sem čista in bom še naprej trenirala in se borila, da bom dokazala svojo nedolžnost. Sem bila pozitivna na fenoterol, ampak te snovi nisem uporabila, saj nisem astmatičarka," je zatrdila sedemindvajsetletnica.