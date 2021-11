Veliki rokometni derbi v Zlatorogu brez zmagovalca: Rezultat je pravičen

V mestu grofov se je od prve do zadnje minute odvijal boj do zadnjega diha. Večji del prvega polčasa so bili v rahli rezultatski prednosti izbranci domačega trenerja Alema Toskića, a nikoli niso vodili za več kot dva gola. Z dvema zadetkoma prednosti so se odpravili tudi na odmor (13:11). V drugem polčasu nato niso blesteli. Na tekmi so zapravili vseh šest sedemmetrovk, ob tem pa naredili tudi številne tehnične napake. Izbranci Uroša Zormana so se borili kot levi in vseskozi dihali za ovratnik favoriziranim gostiteljem. V 49. minuti je za 19:18 zadel Filip Glavaš in gostom priigral prvo vodstvo na tekmi. Do zadnjega zvoka sirene je bila tekma povsem odprta.