Veliko priznanje: Slovenija nosilka žreba za rokometno EP 2022!

Osem kvalifikacijskih skupin bodo sestavljale po ena reprezentanca iz vsakega izmed štirih bobnov. Poleg izbrancev Ljubomira Vranješa se v prvem nahajajo še Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Češka in Islandija. Drugi boben sestavljajo Avstrija, Belorusija, Portugalska, Makedonija, Srbija, Rusija, Črna gora in Nizozemska, v tretjega so bile posajene Švica, Litva, Romunija, Bosna in Hercegovina, Ukrajina, Latvija, Poljska in Belgija, v zadnjem, četrtem pa so pristale Finska, Italija, Turčija, Izrael, Estonija, Grčija, Kosovo in Ferski otoki. Na Euro 2022 sta neposredno že uvrščeni obe gostiteljici (Madžarska in Slovaška), poleg njiju pa tudi obe finalistki zadnjega prvenstva stare celine (Španija in Hrvaška). Iz kvalifikacij bo na sklepni turnir napredovalo še 20 ekip – vse prvo- in drugo- ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste (glede na medsebojne rezultate z najboljšima ekipama svoje skupine) kvalifikacijskih skupin Iz EHF so sporočili tudi termine kvalifikacij, ki se bodo začele 4. novembra in končale 2. maja. Zaradi nastopa na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju bo slovenska vrsta ena izmed šestih reprezentanc – poleg nje še Francija, Nemčija, Norveška, Švedska in Portugalska -, ki bo del kvalifikacij odigrala izven običajnih reprezentančnih oken. Namesto marčevskega termina bodo njihove tekme na sporedu v začetku januarja (6. ali 7. in 9. ali 10. januar). Takoj za tem slovensko vrsto čaka nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo v Egiptu potekal med 14. in 31. januarjem. Kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu bo v Berlinu potekal med 12. in 14. marcem. Tekmice Slovenije bodo Alžirija, Nemčija in Švedska. Na olimpijado bosta napredovali najboljši reprezentanci.

Slovenija se bo potegovala za 13. vozovnico na evropsko prvenstvo. Od leta 1994 je izpustila le tekmovanji v letih 1998 in 2014. Najboljši rezultat je dosegla leta 2004, ko je na domačem Euru osvojila srebrno kolajno. Odličen dosežek je reprezentanca zabeležila tudi v minulem januarju, ko je bila na prvenstvu stare celine, ki so ga družno gostile Avstrija, Švedska in Norveška, četrta.

Bobni pred žrebom za EP 2022:

1. boben: Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Slovenija, Češka, Islandija.

2. boben: Avstrija, Belorusija, Portugalska, Makedonija, Srbija, Rusija, Črna gora, Nizozemska.

3. boben: Švica, Litva, Romunija. BiH, Ukrajina, Latvija, Poljska, Belgija.

4. boben: Finska, Italija, Turčija, Izrael, Estonija, Grčija, Kosovo, Ferski otoki.