Najtrofejnejši trener stoletja na klopi Krimovk

Španec je bil petkrat proglašen za najboljšega trenerja v EHF Ligi prvakinj, ki jo je osvojil štirikrat.

Ambros Martin bo ekipo prvič vodil v 9. krogu lige prvakinj 11. januarja proti madžarskemu FTC.

"Prihod Ambrosa Martína v naš klub je za nas izjemna čast in velik korak naprej. Ambros ni le eden najtrofejnejših trenerjev v zgodovini ženskega rokometa, ampak tudi oseba, ki s svojo zmagovalno miselnostjo in neomajno predanostjo ustvarja presežke. Njegova odločitev, da sprejme naš izziv, je dokaz, da je vizija kluba prepoznana in cenjena tudi na najvišji ravni. S svojo bogato paleto izkušenj in uspehov bo ekipi prinesel novo dimenzijo in jasen fokus na doseganje zastavljenih ciljev. Prepričana sem, da bo njegova prisotnost zagotovo pomembno vplivala na razvoj ekipe, ki ima izjemen potencial za nove presežke. Z Ambrosom Martinom na čelu bomo še bolj samozavestno sledili naši ambiciji, da klub vrnemo tja, kamor spada," je za uradno klubsko spletno dejala direktorica Deja Ivanović .

Ob tem strokovni štab ekipe ostaja nespremenjen: pomočnik je Žiga Novak, trener vratark Aljaž Pavlič, kondicijski trener pa Marko Felja, kar bo zagotovilo kontinuiteto pri delu.

"Ko sem pred približno 25 leti začenjal svojo trenersko kariero, sem se zgledoval po Krimu. Že takrat sem spremljal, kako tekmuje, zmaguje in osvaja Ligo prvakinj. Gre za enega redkih klubov – morda celo edinega – ki je bil že takrat na vrhu in še danes ohranja velike cilje ter ambicije. To, da sem dobil priložnost postati trener tega kluba, mi pomeni izjemno veliko. Ne gre zgolj za to, da bom znova vodil ekipo v EHF Ligi prvakinj, temveč zato, da sem lahko del tako velikega in tradicionalnega kluba, ki me je prepričal s svojo zgodovino in vizijo. To ni nekaj, kar potrebujem, temveč nekaj, kar si želim in me izjemno motivira. Moj prvi cilj ni razmišljati o Final4 – to mora biti posledica dela, ki ga opravimo. Najprej se moram osredotočiti na spoznavanje ekipe, strokovnega štaba in delovanja kluba. Pomembno je, da korak za korakom gradimo dobre in trdne temelje, ki nas bodo pripeljali do tega cilja," je bil izčrpen 56-letni španski strokovnjak.