Vendarle ni šlo brez posledic: Quintana bo po nesreči počival 14 dni

Sprva je kazalo, da ima Kolumbijec le nekaj prask in odrgnin, zdravniški pregled pa je pokazal, da je bil udarec v koleno vendarle malce hujše narave, zaradi česar bo Nairo Quintana 14 dni brez treninga. Na srečo pa nima ničesar zlomljenega, zato padec ne bo vplival na nadaljevanje sezone. Do nesreče je prišlo, ko je kolesarja, njegovega brata Dayerja in spremljevalni avto v škarje prehiteval drug avtomobil. Kasneje je Quintana to preko videa potrdil sam, pokazal pa tudi okrvavljen komolec, težje pa se je udaril tudi v levo stegensko mišico in desno koleno, ki se je zaradi udarca vnelo.

Po trčenju je krivec skušal pobegniti s kraja nesreče, a so to preprečili ostali člani Quintanove ekipe. Kolesarja, zmagovalca Gira 2014 in Vuelte 2016, so pozneje odpeljali na njegov dom v Boyaci, kjer je dobil zdravniško pomoč. Novico o smoli 30-letnika je prvi sporočil županov urad mesta Motavita, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografijo obtolčenega kolesarja, ki sedi na stolčku ob cesti.

Quintana se v domačem okolju pripravlja na avgustovsko oživitev kolesarskega dogajanja po svetu. Preden je novi koronavirus dodobra premešal načrte kolesarjem, je bil Quintana zelo uspešen v sezoni 2020, dobil je tudi zadnjo izpeljano etapo dirke Pariz - Nica, ki so jo potem 14. marca predčasno končali, to pa je bilo tudi zadnje veliko predkoronsko kolesarsko tekmovanje.