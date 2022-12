Venus Williams bo s posebnim povabilom igrala na OP Avstralije

Na OP Avstralije je zmagala med dvojicami v letih 2001, 2003, 2009 in 2010, medtem ko se je v letih 2003 in 2017 uvrstila v finale posameznic.

V sporočilu za javnost, v katerem je objavila svoje posebno povabilo, je Venus Williams potrdila, da bo v Avstraliji spet zaigrala.

"Zelo sem vznemirjena, da se vračam v Melbourne, da bom januarja tekmovala na OP Avstralije," je zapisala in dodala: "Že več kot 20 let tekmujem v tej državi in avstralska skupnost me je vedno podpirala z vsem srcem. V čast mi bo spet igrati za navijače in veselim se, da bom letos na turnirju obujala spomine."

Za zdaj še ni znano, ali se ji bo pridružila njena sestra Serena Williams, s katero sta združili moči za štiri uspehe v dvojicah.

Po porazu na OP ZDA je Serena Williams močno nakazala, da še ne razmišlja o popolnem koncu kariere, in dejala: "Vedno sem imela rada Avstralijo".

Odprto prvenstvo Avstralije se bo začelo 16. januarja.