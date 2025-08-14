Venus Williams dobila povabilo na OP ZDA

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Venus Williams se je na teniška igrišča vrnila prejšnji mesec v Washingtonu, kjer je odigrala svojo prvo tekmo po 16 mesecih in dosegla prvo zmago v posamični konkurenci po skoraj dveh letih. V prvem krogu je premagala rojakinjo Peyton Stearns , s čimer je postala najstarejša igralka, ki je zmagala na posamični tekmi turneje WTA v več kot 21 letih. V drugem krogu je izgubila proti Poljakinji Magdaleni Frech . Prejšnji teden je prejela tudi povabilo v Cincinnati, kjer je v prvem krogu izgubila proti Španki Jessici Maneiro .

Povabila na US open so prejele tudi Američanke Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman in Alyssa Ahn, Francozinja Caroline Garcia ter Avstralka Talia Gibson.

V moški konkurenci so "wild card", kot še poroča STA, prejeli Američani Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic in Darwin Blanch, Francoz Valentin Royer in Avstralec Tristan Schoolkate.

Odprto prvenstvo ZDA bo potekalo od 24. avgusta do 7. septembra.