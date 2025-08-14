Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Venus Williams dobila povabilo na OP ZDA

New York, 14. 08. 2025 07.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Venus Williams je prejela povabilo za igranje na zadnjem turnirju za grand slam sezone, odprtem prvenstvu ZDA. Nekdanja prva igralka sveta, ki je dopolnila 45 let, je V New Yorku dvakrat zmagala v posamični konkurenci in še dvakrat v ženskih dvojicah, obakrat s svojo dve leti mlajšo sestro Sereno. Nazadnje je turnir igrala leta 2023, ko je v prvem krogu izgubila proti Belgijki Greet Minnen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Venus Williams se je na teniška igrišča vrnila prejšnji mesec v Washingtonu, kjer je odigrala svojo prvo tekmo po 16 mesecih in dosegla prvo zmago v posamični konkurenci po skoraj dveh letih. V prvem krogu je premagala rojakinjo Peyton Stearns, s čimer je postala najstarejša igralka, ki je zmagala na posamični tekmi turneje WTA v več kot 21 letih. V drugem krogu je izgubila proti Poljakinji Magdaleni Frech. Prejšnji teden je prejela tudi povabilo v Cincinnati, kjer je v prvem krogu izgubila proti Španki Jessici Maneiro.

Venus Williams
Venus Williams FOTO: Profimedia

Povabila na US open so prejele tudi Američanke Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman in Alyssa Ahn, Francozinja Caroline Garcia ter Avstralka Talia Gibson.

V moški konkurenci so "wild card", kot še poroča STA, prejeli Američani Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic in Darwin Blanch, Francoz Valentin Royer in Avstralec Tristan Schoolkate.

Odprto prvenstvo ZDA bo potekalo od 24. avgusta do 7. septembra.

tenis venus williams
Naslednji članek

Slovanovci v novi sezoni po dolgem času na treh frontah

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089