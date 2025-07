Venus Williams po več kot letu dni znova na igrišču: Počutim se navdihujoče

Venus Williams in Hailey Baptiste sta v Washingtonu premagali Eugenie Bouchard in Clervie Ngounoue s 6:3, 6:1 in se uvrstili v četrtfinale dvojic, nekdanja številka 1 na svetu pa je dejala, da se je ob vrnitvi na igrišče počutila "navdihujoče".

"Ni nama bilo lahko, a sva se hitro povezali kot ekipa. Obožujem teniško igro in še vedno znam močno udariti," je Williamsova povedala za Sky Sports. V prvem krogu turnirja posameznic pa jo čaka dvoboj z rojakinjo Peyton Stearns.