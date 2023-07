Venus Williams po zgodnjem slovesu: Trava me je 'ubila'

"Radi te imamo, Venus," je bilo slišati vzklike po celem stadionu, je poročala mreža ESPN . Američanka, ki je dejala, da ne ve, kakšna je njena poškodba, je bila po porazu optimistična. "Trava je sama po sebi spolzka," je dejala. "V nekem trenutku te čaka padec. To je bila zame samo smola. Dvoboj sem začela odlično. Dobesedno sem ubijala, nato pa me je ubila trava," se je pošalila starejša od zvezdniških sester Williams.

Odšepala je na svoj stol, poklicali so trenerja, vendar je lahko nadaljevala. A Elini Svitolini ni uspela vzeti niti enega niza. 28-letna novopečena mamica, ki je trenutno na 76. mestu, se je prebila v drugi krog na turnirju, na katerem se je leta 2019 uvrstila v polfinale. Njen mož je francoski igralec Gael Monfils . Angleško občinstvo na tribunah je Williamsovo počastilo s stoječim aplavzom. Ko je odšla z osrednjega igrišča, se je obrnila in pomahala množici.

Američanka, ki je v Wimbledonu nastopila s posebnim povabilom, je silovito odprla obračun proti ukrajinski tekmici, a je Venus Williams spodrsnilo na travnati površini osrednjega igrišča v Wimbledonu. V bolečinah je padla na tla in se prijela za desno koleno.

"Trenutno ni zabavno. Počutila sem se, kot da sem v odlični formi, ko sem prišla na ta turnir, in v odlični formi na dvoboju. Trenutno je vse skupaj zame en velik šok, ampak to je šport." Američanka, ki je v Wimbledonu debitirala leta 1997, je v All England Clubu igrala že 24. Zbrala je največ nastopov v odprti eri. Prejšnja rekorderka, ameriško-češka igralka Martina Navratilova, je v odprti eri zbrala 23 nastopov v Wimbledonu.

V času prvega nastopa Williamsove se 53 igralcev v letošnjem žrebu še ni rodilo. Svitolina je bila stara le dve leti. Ukrajinka je dejala, da je vesela, da je Williamsova lahko nadaljevala po padcu, in priznala, da jo je spodrsljaj ameriške tekmice pretresel. "Potrudila se je, je pa šampionka, borila se je, dala je vse," je dejala zmagovalka dvoboja.

Williamsova se še ni odločila v zvezi s prihodnostjo. "Najprej moram ugotoviti, kaj bo moj naslednji načrt. Trenutno sem v šoku. Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Bizarno je. Ne vem. Trenutno to še vedno obdelujem," je dejala sedemkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, dvakrat je zmagala tudi na OP ZDA. Trenutno je sicer uvrščena na 511. mestu lestvice WTA.