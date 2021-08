Venus Williams s posebnim povabilom na US Open

Nekdanja prva igralka sveta, ki je na lestvici WTA zdrsnila na 112. mesto, se zaradi slabe uvrstitve ni neposredno uvrstila v glavni žreb, zato so ji to s povabilom omogočili prireditelji.

Venus Williams , ki je ta turnir dobila leta 2000 in 2001, bo v Flushing Meadowsu nastopila že 23. in 15. zaporedoma v glavnem delu turnirja.

Med dobitniki tako imenovanega wild carda so tudi Američanka Coco Vandeweghe, polfinalistka Melbourna in New Yorka leta 2017, ter ameriške najstnice Hailey Baptiste, Ashlyn Krueger, Caty McNally in Katie Volynets. Edina tujka je Avstralka Storm Sanders, o čemer sta se dogovorili obe nacionalni zvezi.

V moški konkurenci so dobitniki povabil letošnji finalist Newporta Jenson Brooksby, Brandon Nakashima, Jack Sock, Sam Riffice, Zachary Svajda, Emilio Nava in Ernesto Escobedo ter Avstralec Max Purcell.

Simona Halep odpovedala Cincinnati

Romunska teniška igralka Simona Halep, ki je na turnirju WTA v Cincinnatiju v uvodnem krogu prišla do prve zmage, odkar se je vrnila po majski poškodbi mečne mišice, je odpovedala nadaljnje nastope. Kot je 29-letna igralka sinoči sporočila prek Twitterja, je zdravniški pregled pokazal manjšo raztrganino v mišici, zato noče tvegati nove poškodbe.