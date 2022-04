Verdinek podaljšal z osami

Rokometaš Matic Verdinek, ki šteje 27 let, je v vrste os prestopil pred začetkom sezone 2017/18. V Mariboru je igral od leta 2013, prej pa je bil član celjskega kluba, v katerem je že kot kadet okusil tudi igranje v članski ekipi. V sezoni 2018/2019 je z ekipo Gorenja Velenja osvojil naslov pokalnih prvakov in ob koncu sezone prejel priznanje Rokometne zveze Slovenije za najbolj koristnega igralca ter najboljšega strelca. Dve leti kasneje je v Velenju slavil svoj prvi naslov državnih prvakov. Verdinek je v aktualni sezoni najboljši strelec Gorenja Velenja in četrti najboljši strelec v zgodovini kluba, saj je v črno-rumenem dresu dosegel že 796 zadetkov. V tej sezoni je v Ligi NLB dosegel 83, v Ligi Evropa pa 28 zadetkov. Na položaju levega krila je že vrsto let den izmed najboljših igralcev v Sloveniji, kar dokazuje tako na tekmah državnega prvenstva kot v evropskem tekmovanju.



Velenjčani so s podpisom nove pogodbe, do konca sezone 2023/2024 v svojih vrstah obdržali enega izmed najpomembnejših členov ekipe. "Vesel sem da ostajam v črno rumenem dresu še vsaj dve leti. V klubu se počutim odlično, dobro delamo, kar se kaže tudi na naših rezultatih in upam da bomo tudi v prihodnosti kot ekipa funkcioniral kot sedaj," je ob podaljšanju sodelovanja z osami dejal Verdinek. "Matic je krasen človek in odličen igralec. Že vrsto sezon je izjemno pomemben člen naše članske ekipe. Ponosni smo, da kljub svoji nesporni kvaliteti in obstoječem interesu ostalih bogatejših rokometnih sredin ne razmišlja o odhodu iz kluba. To je očiten pokazatelj, da so odnosi znotraj ekipe in kluba izjemno dobri. Verjamemo, da je podaljšanje pogodbe z Maticem, samo še dokaz več, da v klubu v naslednje dvoletno obdobje vstopamo z največjimi ambicijami in željo, da še naprej razvajamo naše rokometne navijače širom Slovenije," je povedal direktor Gorenja Velenja Janez Gams.