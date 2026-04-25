'Verjamem, da si lahko na Ohridu priigramo evropski finale'

Celje, 25. 04. 2026 20.29 pred eno minuto 2 min branja 0

A.V. S.V.
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Celjski rokometaši so v izjemnem vzdušju dvorane Zlatorog na prvi polfinalni tekmi evropskega pokala s 27:26 premagali moštvo Ohrida in bodo tako čez teden dni na povratnem obračunu v Severni Makedoniji branili prednost enega gola. Strateg mlade in zelo nadarjene celjske zasedbe Klemen Luzar verjame, da si lahko njegovi varovanci z nekaj izboljšavami prihodnjo soboto priigrajo veliki finale omenjenega tekmovanja. Prenos tekme bo od 18.50 naprej na Kanalu A in VOYO.

"Najpomembneje je bilo zmagati. Sploh glede na slab vstop v tekmo, ko smo hitro zaostali za šest zadetkov. Premagati moštvo Ohrida v polfinalu evropskega tekmovanja je hvale vreden uspeh," je po izenačenem in srditem boju, ki je rokometašem Celja Pivovarne Laško prinesel prednost zadetka pred povratnim obračunom prihodnjo soboto v Severni Makedoniji, uvodoma dejal trener nekdanjih evropskih klubskih prvakov Klemen Luzar.

"Pred to čudovito celjsko publiko smo izpolnili začrtani cilj (zmaga) in veselimo se tega lepega rezultata. V letošnji sezoni smo že dokazali, da znamo zelo dobro igrati tudi v gosteh. In dokler bodo obstajale minimalne možnosti za uvrstitev v finale, bomo storili vse, da to tudi dosežemo," je nadaljeval nadarjeni rokometni strokovnjak.

Nekoliko slabši vstop v tekmo ga ni pretirano presenetil. "Na začetku tekme se je še kako čutila nervoza v naših vrstah. Roke so se (za)tresle, noge so bile še malce težke, nato pa so se fantje sprostili in potrdili svojo kakovost. Sploh nisem dvomil o tem, da se bomo prej ali slej vrnili v tekmo. Srečali sta se enakovredni moštvi, vsaka s svojimi prednostmi in slabostmi. Podobno zahtevno tekmo pričakujem tudi čez teden dni v Severni Makedoniji, kjer si lahko priigramo evropski finale. Verjamem, da nam to lahko uspe."

Luzarja je zelo razveselila tudi čudovita celjska publika. Približno 4500 navijačev se je zbralo v hramu slovenskega rokometa. "Vesel sem, da se je v Zlatorogu zbralo tolikšno število gledalcev. Celjska publika je vselej fantastična in vesel sem ravno zaradi naših navijačev, da smo uspeli dobiti to tekmo," je še pristavil Luzar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet pokal ehf polfinale celje pivovarna laško ohrid klemen luzar

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
