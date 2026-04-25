'Verjamem, da si lahko na Ohridu priigramo evropski finale'

"Najpomembneje je bilo zmagati. Sploh glede na slab vstop v tekmo, ko smo hitro zaostali za šest zadetkov. Premagati moštvo Ohrida v polfinalu evropskega tekmovanja je hvale vreden uspeh," je po izenačenem in srditem boju, ki je rokometašem Celja Pivovarne Laško prinesel prednost zadetka pred povratnim obračunom prihodnjo soboto v Severni Makedoniji, uvodoma dejal trener nekdanjih evropskih klubskih prvakov Klemen Luzar.

"Pred to čudovito celjsko publiko smo izpolnili začrtani cilj (zmaga) in veselimo se tega lepega rezultata. V letošnji sezoni smo že dokazali, da znamo zelo dobro igrati tudi v gosteh. In dokler bodo obstajale minimalne možnosti za uvrstitev v finale, bomo storili vse, da to tudi dosežemo," je nadaljeval nadarjeni rokometni strokovnjak.