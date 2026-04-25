'Verjamem, da si lahko na Ohridu priigramo evropski finale'

"Najpomembneje je bilo zmagati. Sploh glede na slab vstop v tekmo, ko smo hitro zaostali za šest zadetkov. Premagati moštvo Ohrida v polfinalu evropskega tekmovanja je hvale vreden uspeh," je po izenačenem in srditem boju, ki je rokometašem Celja Pivovarne Laško prinesel prednost zadetka pred povratnim obračunom prihodnjo soboto v Severni Makedoniji, uvodoma dejal trener nekdanjih evropskih klubskih prvakov Klemen Luzar.
"Pred to čudovito celjsko publiko smo izpolnili začrtani cilj (zmaga) in veselimo se tega lepega rezultata. V letošnji sezoni smo že dokazali, da znamo zelo dobro igrati tudi v gosteh. In dokler bodo obstajale minimalne možnosti za uvrstitev v finale, bomo storili vse, da to tudi dosežemo," je nadaljeval nadarjeni rokometni strokovnjak.
Nekoliko slabši vstop v tekmo ga ni pretirano presenetil. "Na začetku tekme se je še kako čutila nervoza v naših vrstah. Roke so se (za)tresle, noge so bile še malce težke, nato pa so se fantje sprostili in potrdili svojo kakovost. Sploh nisem dvomil o tem, da se bomo prej ali slej vrnili v tekmo. Srečali sta se enakovredni moštvi, vsaka s svojimi prednostmi in slabostmi. Podobno zahtevno tekmo pričakujem tudi čez teden dni v Severni Makedoniji, kjer si lahko priigramo evropski finale. Verjamem, da nam to lahko uspe."
Luzarja je zelo razveselila tudi čudovita celjska publika. Približno 4500 navijačev se je zbralo v hramu slovenskega rokometa. "Vesel sem, da se je v Zlatorogu zbralo tolikšno število gledalcev. Celjska publika je vselej fantastična in vesel sem ravno zaradi naših navijačev, da smo uspeli dobiti to tekmo," je še pristavil Luzar.
