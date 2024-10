'Verjamemo, da smo se od poraza z Bukarešto veliko naučili'

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto, prenos Kanal A in VOYO ob 15.50 čaka zahteven preizkus proti Ferencvarosu, s katerim se bodo pomerile v šestem krogu skupinskega dela EHF Lige prvakinj. Potem ko je minuli vikend Bukarešta končala njihov zmagoviti niz, se pri Ljubljančankah zavedajo, da bo v dvoboju z Madžarkami pomembno tudi, kako se bodo kot ekipa odzvale na poraz. Čeprav je tekmec izjemno kakovosten, verjamejo v dobro igro in upajo na dve točki.

Ekipi imata po petih krogih EHF Lige prvakinj identičen rezultat – štiri zmage in en poraz. Obe sta bili poraženi minuli vikend. Krimovke tesno proti CSM Bucuresti, FTC pa je klonil proti Metzu. Sobotni obračun bo zato še posebej pomemben za obe ekipi, ki želita popraviti vtis in se vrniti na zmagovalno pot. Medsebojni obračuni Krima Mercatorja in Ferencvarosa so bili v preteklih sezonah vselej napeti. Lani sta ekipi igrali dvakrat, obe tekmi so dobile tigrice, medtem ko je bil FTC v sezoni 2022/23 uspešnejši in je prav tako slavil dvakrat. Zanimivo je, da sta se zasedbi pomerili že v sezoni 1996/97, ko sta obe zabeležili po eno zmago.

Tudi tokrat je pričakovati podoben izenačen boj, saj se obe ekipi ponašata z močno zasedbo in visokimi ambicijami v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. K temu dodaja še poseben pridih Daria Dmitrieva, ki je še lani igrala v Krimovem dresu, zdaj pa bo stala na drugi strani. "Ferencvaros je ofenzivno zelo močna ekipa in čeprav jih poznamo iz preteklosti, je priprava na njih vedno velik izziv. Vendar verjamem, da imamo odgovor, saj smo letos obrambno zelo močni," je opozoril glavni trener Ljubljančank Dragan Adžić.

"Seveda tudi poraz mora priti, žal mi je, da je do tega prišlo ravno doma. A vemo, kje smo delali napake in verjamem, da bomo to popravili v soboto na zelo težki tekmi. Najpomembneje ta čas je, da je celotna ekipa zdrava. Verjamem, da smo se od tekme z Bukarešto veliko naučili in bomo lahko nadaljevali gradnjo našega tima. V manj kot dveh mesecih smo naredili veliko pozitivnih stvari in delo bomo dobro nadaljevali, ne glede na zmage ali poraze," je še dejal črnogorski strateg na klopi Krima.

Ob tem je poudaril, da jih v soboto čaka izjemno težak tekmec. "Vedno je najpomembneje, kako mi igramo, da imamo samozavest in se držimo dogovorov iz slačilnice. Vendar nas čaka izjemen nasprotnik, ki je poleti pripeljal tri napadalke, ki so minulo sezono v ligi prvakinj zbrale 230 golov. Ekipo poznamo, večino igralk sem tudi treniral, in v tem je naša prednost."

"Pomembno bo, da gremo v tekmo samozavestno in verjamem, da zmoremo zdržati 60 minut proti takemu tekmecu. V obrambi bomo morali igrati na višji ravni, da se čvrsto postavimo, to nam je morda manjkalo proti Bukarešti. V napadu smo dobri, naj ostane tako, po petih krogih smo ekipa, ki je v naši skupini dosegla največ zadetkov," je pred gostovanjem še menil Adžić.

